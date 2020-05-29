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Таиланд отменит все ограничения о откроет авиасообщение с 1 июля

Таиланд отменит все ограничения о откроет авиасообщение с 1 июля

Правительство Таиланда заявило о намерении полностью снять ограничения и открыть международное авиасообщение с 1 июля, сообщает портал The Thaiger.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"С 1 июля прекратят действовать все существующие ограничения для бизнеса и деятельности, введенные из-за пандемии COVID-19. Будет отменено чрезвычайное положение и комендантский час, разрешены поездки между провинциями и за границу", - пишет портал.

Таким образом, состоится полное открытие Таиланда, хотя некоторые меры безопасности продолжат действовать. Среди них - ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

"Часть ограничений будут ослаблены уже в июне, например, будет сокращен комендантский час и возобновят работу некоторые предприятия", - отмечает Thaiger.

Ранее сообщалось, что восстановление международного туризма в Таиланде состоится не раньше четвертого квартала. Первыми страну смогут посетить путешественники из благополучных по COVID-19 стран.

По состоянию на 29 мая, в Таиланде зафиксировано 3 076 случаев коронавируса, 57 человек скончались.

Таїланд (70) туризм (786) туристи (181)


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