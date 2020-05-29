Авиасообщение между Украиной и Австрией могут возобновить после 23 июня

Авиасообщение между Украиной и Австрией может возобновиться после 23 июня, при условии, если обе страны откроют воздушное пространство и снимут ограничения для въезда граждан, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Относительно ситуации с восстановлением авиасообщения между Украиной и Австрией. Есть вероятность, что полеты возобновятся после 23 июня.", - сообщил Щерба.

Он объяснил, что "при условии, что обе страны к тому времени "откроются" друг для друга и в плане открытия воздушного пространства, и в плане снятия ограничений для въезда граждан".

"Желание такое есть. Очень важно, чтобы Украина прошла условный пик пандемии", - добавил посол.