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В киевском метро с понедельника введут ограничения на вход для соблюдения дистанции

В киевском метро с понедельника введут ограничения на вход для соблюдения дистанции

В связи с возобновлением транспортного сообщения в Киевской области в столичном метрополитене ожидают увеличения пассажиропотока и будут вводить ограничения на вход в "подземку", чтобы люди могли соблюдать дистанцию, сообщила заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как рассказала Макогон в пятницу в эфире телеканал "Украина24", в первый день возобновления работы столичного метрополитена пассажиропоток составил 310 тысяч, но в четверг он уже увеличился до 540 тысяч пассажиров.

"Людей в метро становится больше. И мы готовимся к тому, что на выходных откроется пригород Киева (транспортное сообщение в области), и пассажиров будет еще больше", - сказала она.

"Соответственно, могут быть ограничения на вход в метро, чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции",- добавила Макогон.

Как пояснила заместитель начальника КП, мониторинг пассажиропотока в метро проводится в режиме реального времени. "Ограничения вводятся, когда сильно увеличивается пассажиропоток, и наши сотрудники фиксируют, что соблюдать социальную дистанцию сложно… Имеется в виду, что… станция может работать на одну или две входных двери вместо трех", - подчеркнула она.

Макогон уточнила, что в таком подходе нет ничего нового: метрополитен использует такую систему пропуска пассажиров после проведения массовых мероприятий, концертов, футбольных матчей.

"Все пассажиры поедут. Мы останавливаем только пассажиров без масок", - сказала заместитель руководителя КП.

При этом она уточнила, что в первые дни возобновления работы столичного метрополитена нарушителей фактически не было.

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В метрополітені Людей на порядок менше ніж до карантину, скоро запустять електрички і рагулі попруть, таким чином ще збільшать навантаження
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29.05.2020 19:44 Відповісти
ти і єсть рагуль.
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29.05.2020 19:56 Відповісти
Що, абідна, да?
А як гарно зараз в транспорті, чисто, не смердить, нема торб, кравчучок, майже нема бухого бидла.. - я так зрозумів, що ти десь в цих категоріях))
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29.05.2020 20:00 Відповісти
В киевском метро с понедельника введут ограничения на вход для соблюдения дистанции
и откажут в услугах,если клиент не будет говорить при входе-Слава КПСС!...
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30.05.2020 09:25 Відповісти

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