БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2023 відвідувача онлайн
Новини
366 0

На границе с Молдовой возобновили работу шесть пунктов пропуска

На границе с Молдовой возобновили работу шесть пунктов пропуска

Государственная пограничная служба возобновила работу шести пунктов пропуска на границе Украины с Молдовой.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины сообщает БизнесЦензор.

"Восстановлена работа таких пунктов пропуска: "Мамалыга-Кривая" (железнодорожный, расположенный в Новоселицком районе Черновицкой области). "Кельменцы-Ларга" (железнодорожный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области). "Кельменцы-Ларга" (автомобильный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области). "Сокиряны-Окница" (автомобильный, расположенный в Сокирянском районе Черновицкой области). "Маяки-Паланка-Удобное" (автомобильный, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области). "Серпневе – Басарабьяска" (автомобильный, расположенный в Тарутинском районе Одесской области)", - сообщила Госпогранслужба.

На сегодня в Украине действуют карантинные ограничения относительно возможности въезда на территорию стран иностранных граждан.

В Погранслужбе напомнили, что с 0:00 часов 29 мая 2020 года распоряжением правительства Украины возобновлена работа 66 пунктов пропуска с украинской стороны на государственной границе с Республикой Молдова и странами ЕС.

Государственная пограничная служба Украины проинформировала смежные страны о возобновлении работы пунктов пропуска. Полноценное восстановление пропуска на этих направлениях будет возможным, когда смежные стороны откроют пункты пропуска со своей стороны.

Держприкордонслужба (604) кордон (1125) Молдова (579)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 