На границе с Молдовой возобновили работу шесть пунктов пропуска

Государственная пограничная служба возобновила работу шести пунктов пропуска на границе Украины с Молдовой.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины сообщает БизнесЦензор.

"Восстановлена работа таких пунктов пропуска: "Мамалыга-Кривая" (железнодорожный, расположенный в Новоселицком районе Черновицкой области). "Кельменцы-Ларга" (железнодорожный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области). "Кельменцы-Ларга" (автомобильный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области). "Сокиряны-Окница" (автомобильный, расположенный в Сокирянском районе Черновицкой области). "Маяки-Паланка-Удобное" (автомобильный, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области). "Серпневе – Басарабьяска" (автомобильный, расположенный в Тарутинском районе Одесской области)", - сообщила Госпогранслужба.

На сегодня в Украине действуют карантинные ограничения относительно возможности въезда на территорию стран иностранных граждан.

В Погранслужбе напомнили, что с 0:00 часов 29 мая 2020 года распоряжением правительства Украины возобновлена работа 66 пунктов пропуска с украинской стороны на государственной границе с Республикой Молдова и странами ЕС.

Государственная пограничная служба Украины проинформировала смежные страны о возобновлении работы пунктов пропуска. Полноценное восстановление пропуска на этих направлениях будет возможным, когда смежные стороны откроют пункты пропуска со своей стороны.