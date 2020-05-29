"Борисполь" договорился о кредите в $10 миллионов в "Альфа-Банке"

Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) договорился о кредите в $10 млн от Альфа-Банка (Киев), первый транш уже перечислен на счет предприятия.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По ее данным, кредитный договор заключен 14 мая 2020 года.

"Доходы предприятия упали более чем на 90%, и мы вынуждены обращаться за помощью к государству и финансовым партнерам. Альфа-Банк (Украина) - коммерческий банк, который поддержал нас кредитными средствами. Благодаря этой поддержке мы сможем постепенно восстанавливать свою деятельность" – сказал генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин.

В "Борисполе" отмечают, что были вынуждены искать дополнительное финансирование для поддержания деятельности, поскольку авиационная отрасль понесла наибольшие потери в условиях карантина.

Как сообщалось, "Борисполь" оценивает потери от введения карантинных мероприятий в 380 млн грн в месяц. Аэропорт ожидает убытки по итогам этого года и просит разрешить Мининфраструктуры динамично менять его финансовый планя в связи с кризисом.

Международный аэропорт "Борисполь" - государственное коммерческое предприятие гражданской авиации, которое входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

По данным Нацбанка Украины, на начало года крупнейшими акционерами Альфа-Банка опосредованно являлись Михаил Фридман (31,483767%), Герман Хан (20,085856%), Алексей Кузьмичев (15,638704%), Петр Авен (11,881235%) и UniCredit S.p.A. (Италия, 9,484448%).

Согласно данным НБУ, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (87,586 млрд грн) Альфа-Банк занимал 6-е место среди 75 действовавших банков.