На Волыни пересчитали стоимость доставки газа для 23 тысяч потребителей

В марте НКРЭКУ утвердила минимальный размер платы за доставку газа. Согласно этому решению компания "Волыньгаз" осуществила корректировку начислений 22,7 тыс. клиентам компании на сумму 1,498 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Волыньгаза" сообщает БизнесЦензор.

Пересчет стоимости распределения газа коснулся новых потребителей, домохозяйств, потребляющих газ меньше девяти месяцев, и тех, которые не имеют истории потребления.

В общем, размер установленного минимального платежа в Волынской области колеблется от 3,5 грн до 28, 52 грн в месяц, в зависимости от наличия газового оборудования.

Домохозяйство с газовой плитой 3,5 грн Домохозяйство с плитой и газовой колонкой 11,45 грн Домохозяйство с автономным отоплением 28,52 грн

"Еще в апреле обновленные счета получили 22,7 клиентов "Волыньгаза". Несмотря на проведенный перерасчет и уменьшения стоимости услуг распределения на 1,49 млн грн, почти 56% потребителей газа, которым уменьшены начисления, продолжают иметь долги за предоставленные услуги", - рассказывает коммерческий директор АО "Волыньгаз" Андрей Карпомыз.

Клиенты, на которых распространяется действие постановления, и которые оплатили услуги распределения в начале года, могут не волноваться, ведь средства остались на лицевых счетах и будут зачтены при расчетах в последующие месяцы. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр.

Для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовала действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета министров Украины от 27 февраля 2019 №143 "Вопросы потребления природного газа".

Размер минимальной платы для домохозяйств, использующих газ комплексно, рассчитан исходя из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру помещения или дома.

Личный кабинет на сайте 104.ua и чат-бот 7104UA в Viber - самые популярные онлайн-сервисы для передачи показаний счетчика и оплаты за газ и его доставку.