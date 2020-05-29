В Украине за сутки зафиксировано 429 новых случаев коронавируса
В Украине зафиксировано 22 тысячи 811 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.
"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 29 мая в Украине 22811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев", - сообщает Минздрав.
По состоянию на утро 29 мая поступило 1011 сообщений о подозрений на COVID-19. Всего с начала года поступило 57 тысяч и 6 сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 957 случаев;
- Волынская область - 863 случая;
- Днепропетровская область - 930 случаев;
- Донецкая область - 158 случаев;
- Житомирская область - 694 случая;
- Закарпатская область - 1147 случаев;
- Запорожская область - 431 случай;
- Ивано-Франковская область - 1360 случаев;
- Кировоградская область - 503 случая;
- Киев - 2849 случаев;
- Киевская область - 1535 случаев;
- Львовская область - 1563 случая;
- Луганская область - 46 случаев;
- Николаевская область - 284 случая;
- Одесская область - 878 случаев;
- Полтавская область - 268 случаев;
- Ровенская область - 1628 случаев;
- Сумская область - 167 случаев;
- Тернопольская область - 1145 случаев;
- Харьковская область - 1011 случаев;
- Херсонская область - 177 случаев;
- Хмельницкая область - 407 случаев;
- Черновицкая область - 3259 случаев;
- Черкасская область - 401 случай;
- Черниговская область - 150 случаев.
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