БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1959 відвідувачів онлайн
Новини
316 0

Renault сократит более 14 тысяч сотрудников по всему миру

Renault сократит более 14 тысяч сотрудников по всему миру

Французский автопроизводитель Renault планирует сократить примерно 14,6 тыс. рабочих мест по всему миру в рамках программы по снижению расходов на 2 млрд евро ($2,21 млрд) в течение трех лет.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в пресс-релизе компании, во Франции будет ликвидировано около 4,6 тыс. постов, в остальных странах - более 10 тыс.

План Renault также предусматривает сокращение производственных мощностей в мире с 4 млн автомобилей в 2019 году до 3,3 млн в 2024 году. Автопроизводитель также откажется от запланированного наращивания мощностей в Марокко и Румынии.

Во Франции компания сконцентрируется на таких стратегических направлениях, как разработка электромобилей, развитие инновационных производств и циркулярной экономики. Renault начнет консультации с местными властями и профсоюзами об оптимизации производства на французских предприятиях.

"Мы полностью осознаем нашу ответственность, и запланированная трансформация может быть осуществлена только с учетом интересов всех сторон и путем социального диалога", - отметил глава компании Жан-Доминик Сенар.

Во вторник Сенар встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который настоял на предоставлении компанией гарантий относительно будущего рабочих, пишет французская газета Le Figaro. Президент предупредил, что государство не предоставит Renault гарантий по кредиту в 5 млрд евро, пока компания не проведет переговоры с профсоюзами.

скорочення (126) Renault (68)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 