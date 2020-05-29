ГБР провело более 20 обысков в Госналоговой в рамках дела по заявлению экс-министра финансов

Государственным бюро расследований проведено более 20 обысков в служебных помещениях Государственной налоговой службы Украины в Киеве, Львовской и Донецкой областях.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГРБ сообщает БизнесЦензор.

Обыски проходили в рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по заявлению экс-министр финансов Игоря Уманского.

"По имеющейся информации, должностные лица центрального аппарата и региональных органов Государственной налоговой службы Украины, злоупотребляя служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды, способствовали противоправному формированию налога на добавленную стоимость", - сообщает ГБР.

Таким образом, налоговики способствовали функционированию "конвертационно-транзитных" групп субъектов хозяйствования и обхода ими систем автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"По предварительным подтвержденным подсчетам сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету в исследуемых эпизодах, составляет более 45 млн гривен", - сообщает ГБР.

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского через три недели после назначения.

Уманский до отставки с поста министра финансов пытался инициировать отставку главы налоговой службы Сергея Верланова и главы таможни Максима Нефьодова.

После увольнения Уманский публично заявил, что из-за схем с НДС государственный бюджет теряет 5 млрд гривен ежемесячно, обратился с соответствующими заявлениями в Офис Генпрокурора и Службу безопасности Украины.

22 апреля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что предложил экс-министру финансов Игорю Уманскому должность своего советника и планирует создать две группы специалистов для борьбы с возможными схемами ухода от налогообложения.