"Кернел" Веревского в третьем квартале получил $22 миллионов убытка

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, в третьем квартале 2020 финансового года (ФГ, июль-2019 - июнь-2020), получил $22,2 млн чистого убытка против $15,9 млн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно финансовому отчету компании, выручка "Кернел" в январе-марте выросла на 30,4% - до $1,5 млрд на фоне сильных продаж растительных масел в натуральном выражении, приобретенных у внешних поставщиков в отчетном периоде, EBITDA – в 1,9 раза, до $104 млн.

В целом за девять месяцев 2020 ФГ чистая прибыль "Кернела" сократилась в 2,2 раза - до $82,56 млн по сравнению с аналогичным периодом 2019 ФГ.

Выручка снизилась на 4,9% - до $2,91 млрд, а показатель EBITDA вырос на 12% и составил $320 млн.

Выручка в сегменте переработки масличных культур за третий квартал 2020 ФГ возросла на 3% - до $375 млн. Выручка в сегменте инфраструктуры и трейдинга сельхозкультур за этот период увеличилась на 42% - до $892 млн.

Выручка в сегменте переработки масличных культур за девять месяцев 2020 ФГ снизилась на 6% - до $1,04 млрд. Выручка в сегменте инфраструктуры и трейдинга сельхозкультур за этот период увеличилась на 3% - до $2,45 млрд.

В структуре выручки внутригрупповые расчеты "Кернел" выросли за третий квартал 2020 ФГ на 13% – до $392 млн, за девять месяцев 2020 ФГ – на 20%, до $1,07 млрд.

Соотношение чистого долга к EBITDA на 31 марта 2020 года составило 3,5 против 2,5 по состоянию на аналогичную дату 2019 года. Чистый долг по состоянию на 31 марта 2020 года составил $1,33 млрд, что в 1,7 раза выше, чем на аналогичную дату прошлого года.

В отчете компании отмечается, что "Кернел" 30 апреля 2020 года выплатил дивиденды в размере $21 млн ($0,25 на акцию), утвержденные общим собранием акционеров 10 декабря 2019 года.

В третьем квартале 2020 ФГ в результате оптимизации бизнеса группа продала три силоса, расположенных в Николаевской и Полтавской областях. Полученное денежное вознаграждение составило $6,2 млн.

В отчете компании отмечается, что "Кернел" не имел серьезных сбоев в работе из-за ограничений, введенных в Украине и странах экспорта из-за пандемии COVID-19. Все производственные активы работают в обычном режиме, поставки зерна и подсолнечного масла осуществляются бесперебойно, цепочки поставок не нарушены, а посевная кампания была завершена без каких-либо осложнений.

В частности, "Кернел" завершил весеннюю посевную кампанию, засеяв более 257 тыс. га кукурузой, 149 тыс. га подсолнечником и 3 тыс. га соей.

Как заметили в "Кернел", Covid-19 может привести к задержке в несколько месяцев в выполнении инвестиционных программы: ввода в эксплуатацию проектов по зеленой энергетике и нового завода по переработке масличных культур, из-за возможных задержек со стороны подрядчиков по поставкам оборудования или пусконаладочным процессам в следствие введенных ограничений на поездки.

"Безопасность наших сотрудников является для нас главным приоритетом. Мы внедрили многочисленные инициативы и строгие правила для защиты наших команд и обеспечения непрерывности операций. При всех принятых мерах только несколько наших сотрудников из 13 тысяч получили положительный результат на Covid-19. К счастью, у нас нет связанных с Covid смертельных случаев среди наших сотрудников", - указали в компании.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,16%.

Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".