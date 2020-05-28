Кабмин внес в программу пересмотр тарифов на электроэнергию для населения
Утвержденная Кабинетом министров Программа стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 предусматривает пересмотр тарифов на электроэнергию для населения.
Об этом свидетельствует презентация Программы, которая обнародована на сайте правительства, передает БизнесЦензор.
В частности, в секторе энергетики с целью обеспечения финансовой стабильности системы в условиях кризиса запланировано "пересмотреть тарифы на электроэнергию, которая отпускается населению". Приоритет данного решения указан как высокий, однако отмечена сложности его внедрения.
Кроме того, среди запланированных инициатив в этой сфере: урегулирование задолженности Гарантированного покупателя, пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и урегулирование задолженности между участниками рынка.
Также Кабмин планирует отменить возложение специальных обязательств на рынке газа, ввести стимулирующее тарифообразование для операторов систем распределения электроэнергии, осуществить переход на расчеты за газ с использованием единиц энергии.
Кроме того, правительство намерено пересмотреть энергетическую стратегию Украины, а также снизить ренту на добычу нефти и газа.
Читайте также: Для населения введут два платежа за электроэнергию, – НКРЭКУ
Как сообщалось, 27 мая Кабинет министров утвердил Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 с трехдневной доработкой.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, работа над документом длилась полтора месяца и "красной нитью" в нем стала защита украинских товаров, работ, услуг от импортных альтернатив.
При этом на совещании у президента 28 мая Шмыгаль заявил, что коммунальные платежи не будут расти.
Напомним, ранее НКРЭКУ предложила отменить действующий льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года, что позволит дополнительно получать для выплат производителям 12 млрд грн в год.
Фактически Шмыгаль не опровергал планы повысить тарифы с 2021 года, заявляя, что они останутся неизменными до конца 2020 года.
Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.
Сейчас рынок не может обеспечить расчеты с производителями возобновляемой энергетики (ВИЭ), которая производит около 8% электроэнергии, но за счет высокого "зеленого тарифа" получает 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
петю до влади не пустять в жодному разу..
ні люди не проголосують, ні олігархи не підтримують..
а будуть ганяти його по допитах і сизо при кожній наступній владі..
УЖЕ начали орать...
СМИ создали панику по команде власти,и теперь героически преодолеваем трудности.
А как по мне- проба пера- ТНМ пытаются превратить население стран в подобие рабов Рима.
Благо,основная масса населения во многих странах - потребители и хлеба и зрелищ ...
В какую сторону? Неужто опять покращення?
а "виноват Порох"... дебилы, б*ля))
а "виноват Порох"... дебилы, б*ля))
п.с. и мы довольны, КАК зебилов постоянно мокают мордой в их же дерьмо.. В то дерьмо, за которое ты лично голо-совал год назад.. а потом визжал до 2020 "какой крутой вовочка"
А все потому что вы уроды не имеете ни какой логики. Зачем по вашему тратилось столько денег и ресурсов чтобы построить АЕС, которые из вас обезьян сделали людей. Только АЕС дали возможность сделать електроенергию дешовой и сделать промышленный прорыв.
І "пересмотр тарифов на электроэнергию" певно буде не в бік зменшення, бо у руля ставленик монополіста-олігарха.
Епоха бідності ж пройшла, 5-6 тис грн це не бідність, виходить можна далі покращувати
Это понимал кролик, когда дал отмашку через парламент, будучи премьер-министром. Это что бы АК не смел вникать. Народ схавал. Потом стали все поднимать расценки. Это прямое нарушение Закона про АК! И они на это идут. Или по невежеству или коррупционно.