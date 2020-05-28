Кабмин внес в программу пересмотр тарифов на электроэнергию для населения

Утвержденная Кабинетом министров Программа стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 предусматривает пересмотр тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом свидетельствует презентация Программы, которая обнародована на сайте правительства, передает БизнесЦензор.

В частности, в секторе энергетики с целью обеспечения финансовой стабильности системы в условиях кризиса запланировано "пересмотреть тарифы на электроэнергию, которая отпускается населению". Приоритет данного решения указан как высокий, однако отмечена сложности его внедрения.

Кроме того, среди запланированных инициатив в этой сфере: урегулирование задолженности Гарантированного покупателя, пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и урегулирование задолженности между участниками рынка.

Также Кабмин планирует отменить возложение специальных обязательств на рынке газа, ввести стимулирующее тарифообразование для операторов систем распределения электроэнергии, осуществить переход на расчеты за газ с использованием единиц энергии.

Кроме того, правительство намерено пересмотреть энергетическую стратегию Украины, а также снизить ренту на добычу нефти и газа.

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Как сообщалось, 27 мая Кабинет министров утвердил Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 с трехдневной доработкой.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, работа над документом длилась полтора месяца и "красной нитью" в нем стала защита украинских товаров, работ, услуг от импортных альтернатив.

При этом на совещании у президента 28 мая Шмыгаль заявил, что коммунальные платежи не будут расти.

Напомним, ранее НКРЭКУ предложила отменить действующий льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года, что позволит дополнительно получать для выплат производителям 12 млрд грн в год.

Фактически Шмыгаль не опровергал планы повысить тарифы с 2021 года, заявляя, что они останутся неизменными до конца 2020 года.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

Сейчас рынок не может обеспечить расчеты с производителями возобновляемой энергетики (ВИЭ), которая производит около 8% электроэнергии, но за счет высокого "зеленого тарифа" получает 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии.