БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2109 відвідувачів онлайн
Новини
25 341 43

Кабмин внес в программу пересмотр тарифов на электроэнергию для населения

Кабмин внес в программу пересмотр тарифов на электроэнергию для населения

Утвержденная Кабинетом министров Программа стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 предусматривает пересмотр тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом свидетельствует презентация Программы, которая обнародована на сайте правительства, передает БизнесЦензор.

В частности, в секторе энергетики с целью обеспечения финансовой стабильности системы в условиях кризиса запланировано "пересмотреть тарифы на электроэнергию, которая отпускается населению". Приоритет данного решения указан как высокий, однако отмечена сложности его внедрения.

Кроме того, среди запланированных инициатив в этой сфере: урегулирование задолженности Гарантированного покупателя, пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и урегулирование задолженности между участниками рынка.

Также Кабмин планирует отменить возложение специальных обязательств на рынке газа, ввести стимулирующее тарифообразование для операторов систем распределения электроэнергии, осуществить переход на расчеты за газ с использованием единиц энергии.

Кроме того, правительство намерено пересмотреть энергетическую стратегию Украины, а также снизить ренту на добычу нефти и газа.

Кабмин внес в программу пересмотр тарифов на электроэнергию для населения 01

Читайте также: Для населения введут два платежа за электроэнергию, – НКРЭКУ

Как сообщалось, 27 мая Кабинет министров утвердил Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 с трехдневной доработкой.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, работа над документом длилась полтора месяца и "красной нитью" в нем стала защита украинских товаров, работ, услуг от импортных альтернатив.

При этом на совещании у президента 28 мая Шмыгаль заявил, что коммунальные платежи не будут расти.

Напомним, ранее НКРЭКУ предложила отменить действующий льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года, что позволит дополнительно получать для выплат производителям 12 млрд грн в год.

Фактически Шмыгаль не опровергал планы повысить тарифы с 2021 года, заявляя, что они останутся неизменными до конца 2020 года.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

Сейчас рынок не может обеспечить расчеты с производителями возобновляемой энергетики (ВИЭ), которая производит около 8% электроэнергии, но за счет высокого "зеленого тарифа" получает 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии.

Автор: 

Кабмін (7722) електроенергія (4220) Електрика (1240) Денис Шмигаль (1473)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+25
помнится, год назад зебильная шелупонь орала что "вовачка снизит комуналку"
показати весь коментар
28.05.2020 21:04
+20
Пора вводить инквизицию для олигархов
показати весь коментар
28.05.2020 21:13
+19
Не зря татарин эту сuку с Бурштинской ТЕЦ в премьер министры вывел!
показати весь коментар
28.05.2020 21:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
помнится, год назад зебильная шелупонь орала что "вовачка снизит комуналку"
показати весь коментар
28.05.2020 21:04 Відповісти
вся подлость в том, что Зе как раз ничего не обещал прямо, он давал намеки а быдломасса уже сама додумывала про "снизить тарифы", "поднять зарплаты", и т.п.
показати весь коментар
28.05.2020 23:37 Відповісти
то уже проблемы зебилов.. которые реально верили что им и зп по 4000 баксов дадут, и комунаклку отменят.. Причем с пеной доказывали что "так и будет - вова не обманет!"
показати весь коментар
28.05.2020 23:52 Відповісти
Так ОН и не обманет. Просто дайте ему ЕЩЕ 100500 дней!
показати весь коментар
29.05.2020 05:37 Відповісти
Не зря татарин эту сuку с Бурштинской ТЕЦ в премьер министры вывел!
показати весь коментар
28.05.2020 21:05 Відповісти
Пора вводить инквизицию для олигархов
показати весь коментар
28.05.2020 21:13 Відповісти
Лучше военно-полевые суды. И по законам военного времени за грабеж и мородерство.
показати весь коментар
29.05.2020 11:56 Відповісти
Твари...
показати весь коментар
28.05.2020 21:18 Відповісти
Ну шо зелёные твари, довольны???
показати весь коментар
28.05.2020 21:21 Відповісти
порохоботи мають давно зрозуміти, що
петю до влади не пустять в жодному разу..
ні люди не проголосують, ні олігархи не підтримують..

а будуть ганяти його по допитах і сизо при кожній наступній владі..
показати весь коментар
28.05.2020 22:56 Відповісти
зебил, ты реально тупой)) с такими зашкварами как у твоего вислюка оманського - зебилы сами к осени орать будут чтобы вернули Пороха..
УЖЕ начали орать...
Кабмин внес в программу пересмотр тарифов на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 7481
показати весь коментар
28.05.2020 23:53 Відповісти
Ты зелелох или дебил? Тебе до сих пор Порох в штаны гадит?
показати весь коментар
29.05.2020 11:04 Відповісти
Он так боится Пороха что у него при одном только упоминании начинается диарея.
показати весь коментар
29.05.2020 13:46 Відповісти
Программа стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19Источник: https://biz.censor.net/n3198703

СМИ создали панику по команде власти,и теперь героически преодолеваем трудности.
А как по мне- проба пера- ТНМ пытаются превратить население стран в подобие рабов Рима.
Благо,основная масса населения во многих странах - потребители и хлеба и зрелищ ...
показати весь коментар
28.05.2020 21:22 Відповісти
Хіба не мерзотність?
показати весь коментар
28.05.2020 21:30 Відповісти
В частности, в секторе энергетики с целью обеспечения финансовой стабильности системы в условиях кризиса запланировано "пересмотреть тарифы на электроэнергию, которая отпускается населению". Источник: https://biz.censor.net/n3198703

В какую сторону? Неужто опять покращення?
показати весь коментар
28.05.2020 21:33 Відповісти
украина- это страна для воров в законе, в наших реалиях- это вся верхушка власти -они по закону нас обворовывают
показати весь коментар
28.05.2020 21:58 Відповісти
Нова сонячна електростанція в ОАЕ знизить вартість виробленої електроенергії до 1,35 цента за кіловат-годину Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/new_energy/news/v-oae-viroblyatimut-naydeshevshu-v-sviti-sonyachnu-***************-678568.html
показати весь коментар
28.05.2020 21:58 Відповісти
... что позволит дополнительно получать для выплат производителям 12 млрд грн в год...з кишень ніщих ...простимулювали відключивши найдешевшу в країні атомну електроенергію ...я то дурень все життя вважав що стимулюють промисловість адекватними законами , низькою ціною енергоносіїв та розвинутою інфраструктурою (дорогами) ...а воно все набагато простіше ...обдерти ніщих Источник: https://biz.censor.net/n3198703
показати весь коментар
28.05.2020 22:17 Відповісти
с ука тільки вчора казав, що уряд не планує піднімати комунальні тарифи
показати весь коментар
28.05.2020 22:49 Відповісти
на то вы и зебилы, чтобы вам открыто ссать в очи))
Кабмин внес в программу пересмотр тарифов на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 7056
показати весь коментар
28.05.2020 23:57 Відповісти
зеленский лошит лохов
показати весь коментар
28.05.2020 23:50 Відповісти
охметов и зеленский Герои Украины
показати весь коментар
28.05.2020 23:50 Відповісти
Скажи спасибо Парашенку. Ето же соевая тварь ето все устроила. Теперь радуется сидит и хлопает в свои жирные ладошки надеясь что скоро его опять позовут к корыту. Только зря мразь Мародерская на ето надеется.
показати весь коментар
29.05.2020 00:09 Відповісти
то-то ты с высунутым от усердием языком - бегало и голо-совало за вислюка оманського год назад))
а "виноват Порох"... дебилы, б*ля))
показати весь коментар
29.05.2020 15:26 Відповісти
Для олигархов дело , для народа слова !
показати весь коментар
28.05.2020 23:52 Відповісти
Ну что порохоботы, вы довольные? Как вам ваши *зеленые тарифы* и принц Ринат вас раком как и всю страну нагнули? Я же вас еще 5 лет назад предупреждал что так будет. Даже вам предлагал скринов наделать чтобы вы себе записали. А знаете что дальше будет? Дальше будет полный п***ц. Дальше вы будете все бегать без штанов чтобы выплатить Ахметову и КО ихние сумасшедшие тарифы, дальше будете покупать уголь у окупантов и ОРДЛО чтобы снабжать Ахметовские ТЕС, дальше Енергоблоки АЕС Ахметов со своей бандой потихоньку разберет и уничтожит чтобы никогда уже не запустились. А вам будет регулярно устраивать веерные отключения света чтобы вы его слушались и особо не думали бунтовать
показати весь коментар
29.05.2020 00:07 Відповісти
Что же Зе!ля это не атменил? Чего ему не хватает? Большинства в раде, министра какого, или... ?
показати весь коментар
29.05.2020 11:06 Відповісти
то-то ты с высунутым от усердием языком - бегало и голо-совало за вислюка оманського год назад))
а "виноват Порох"... дебилы, б*ля))

п.с. и мы довольны, КАК зебилов постоянно мокают мордой в их же дерьмо.. В то дерьмо, за которое ты лично голо-совал год назад.. а потом визжал до 2020 "какой крутой вовочка"
показати весь коментар
29.05.2020 15:28 Відповісти
Поднять тарифы для населения и отдать Деньги Ахметову. Еще правительство намеренно Ахметову и Фирташу снизить налоги и ренту на добычу украинской нефти и газа. Как всегда бандитская власть грабит самых бедных и отдает награбленное самым богатым. У бедных денег мало зато бедных много. Окупанты вы а не украинская власть. Гореть вам в Аду окупанты.
показати весь коментар
29.05.2020 00:17 Відповісти
Правильно! Зе!ля и его шобла - окупанты!!!
показати весь коментар
29.05.2020 11:06 Відповісти
Ну и что вы добились вашей *зеленой енергетикой*? В результате получили бешенные цены на електроенергию, запуском на полную мощность ТЕС и загрязнение ими окружающей стреды, а в очень близком будущем проблемы с поставками угля, разумеется которые будут решаться в пользу росийских окупантов, повышения тарифов, обнищание населения и закрытие оставшихся предприятий которые уже не смогут потянуть ети тарифы, и конец государству. Вы обезьяны даже на деревьях не сможете спрятаться от волков потому что вы вырезали деревья и продали за бугор европейским екологам, которые нам рассказывают что у нас с екологией плохо но не призывают прекратить вырезать и продавать леса в Европу. Они нас призывают меньше пить воды и меньше мыться.
А все потому что вы уроды не имеете ни какой логики. Зачем по вашему тратилось столько денег и ресурсов чтобы построить АЕС, которые из вас обезьян сделали людей. Только АЕС дали возможность сделать електроенергию дешовой и сделать промышленный прорыв.
показати весь коментар
29.05.2020 00:37 Відповісти
Платежі зростати не будуть - буде зростати їхня кількість
показати весь коментар
29.05.2020 00:50 Відповісти
Кабмин внес в программу пересмотр тарифов на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 7763
показати весь коментар
29.05.2020 01:05 Відповісти
Зачетно зебилов простимулировали.
показати весь коментар
29.05.2020 01:06 Відповісти
Учитывая то,что слуги народа перекрасились в слуг олигархов видим-,Цена на мировой бирже 1 тонны угля изменилась- теперь это 39 долларов(1053 грн) .1 тонна угля при сжигании выдаёт 13 000 квт электроэнергии.Жителям нашей страны сегодня продают за 19 210грн. Накрутка составляет-18 раз !Этой зелёной мрази всё равно мало!Хотят повысить ещё,а это 21970 грн -накрутка в 20 раз ! Украли и нагло присвоили всё в этой стране и теперь и землю скупят ахметовы .Люди теперь вы живая нефть .Из вас вчистую будут деньги отжимать .Частная собственность священна?Для кого?Для того кто её отжал у народа?
показати весь коментар
29.05.2020 09:10 Відповісти
Теплостанции на угле ахметовские вернуть в стойло, атомные станции вернуть в нормальное русло и все нормализуется. Вчера произошло историческое событие, когда электроэнергия на угле превысила атомную. При обычных раскладах было ~80% атомной, ~15% угольной и ~5% зеленой. Может быть причина в том, что "кормильцы Украины" просятся уже обратно? Шахты затапливают, т.к. Украина перестала покупать уголь! Шахтеры новоотсоссии бастуют с голодухи.
показати весь коментар
29.05.2020 10:18 Відповісти
"Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн." - у воров-олигархов нельзя взять, они не разрешают, надо с самого бедного в Европе народа содрать 38 млрд грн..
показати весь коментар
29.05.2020 10:34 Відповісти
Я так розумію що "стимулирования экономики" буде проходити за рахунок населення України?
І "пересмотр тарифов на электроэнергию" певно буде не в бік зменшення, бо у руля ставленик монополіста-олігарха.
Епоха бідності ж пройшла, 5-6 тис грн це не бідність, виходить можна далі покращувати
показати весь коментар
29.05.2020 11:47 Відповісти
НИОДНО изменение тарифов не может осуществляться без глубокой проверки Антимонопольного комитета!
Это понимал кролик, когда дал отмашку через парламент, будучи премьер-министром. Это что бы АК не смел вникать. Народ схавал. Потом стали все поднимать расценки. Это прямое нарушение Закона про АК! И они на это идут. Или по невежеству или коррупционно.
показати весь коментар
29.05.2020 12:16 Відповісти
В частности, в секторе энергетики с целью обеспечения финансовой стабильности системы в условиях (созданного нами кризиса для повышения тарифа)запланировано "пересмотреть тарифы на электроэнергию, которая отпускается населению".
показати весь коментар
29.05.2020 13:11 Відповісти
Не !!! ЭТО ДЕЛАЕТСЯ НЕ ТАК..Этим с...кам надо урезать зарплату в 10 раз.Этих дебилов-дармоедов там шо грязи. По 1.000.000 с каждой рожи в год да умножить на 10 000 равно 10 000 000 000 лярда ( 10 000 рож по стране это ещё я преуменьшил их гораздо больше ) С высоты птичьего помёта посмотри вниз - сколько хатынок нищенских а в хатынках сколько недоеденой картохи а какие телеги ( по 200 коней в одной упряге ) .Все страны ( НОРМАЛЬНЫЕ ) пытаются помочь своим работягам - тут же падла всё наоборот.
показати весь коментар
29.05.2020 13:59 Відповісти
шмыга и зегнида люди охметова
показати весь коментар
30.05.2020 13:03 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 