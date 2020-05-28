Венгрия отложит запрет одноразового пластика из-за коронавируса

Венгрия отсрочит запрет одноразового пластика до июля 2021 года, что на полгода позже, чем предусматривает законодательство ЕС.

Об этом объявил председатель Офиса премьер-министра Гергель Гуляш, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, из-за сложной экономической ситуации запрет нужно вводить "способом, который не поставит под угрозу рабочие места".

Новую дату определили после переговоров с министром по вопросам инноваций и технологий, депутатами и основными стейкхолдерами из этой сферы.

Гуляш добавил, что правительство планирует выделить бизнеса около 29 млн евро для того, чтобы помочь изменить технологические процессы.

13 мая министерство инноваций и технологии подало законопроект о запрете одноразовых пластиковых пакетов в соответствии с законодательством ЕС, с 1 января 2021 года.

Однако 27 мая заместитель премьера Жолт Шемьен отозвал проект, вместо того, чтобы передать его на рассмотрение парламента.

На прошлой неделе Гуляш заявлял, что это законодательство "принуждением со стороны ЕС", однако "в любом случае, на это есть основания с точки зрения охраны окружающей среды, поэтому правительство может поддержать это решение".

В марте 2019 года Европарламент одобрил закон, предусматривающий постепенную запрет одноразовых пластиковых изделий.

С 2021 году должны запретить пластиковые столовые приборы одноразового использования (вилки, ножи, ложки и палочки для еды), одноразовые пластиковые тарелки, пластиковые соломинки для напитков, ватные палочки, пищевые контейнеры и чашки из пенополистирола.