Глава Ryanair оценил сроки обработки всех заявок на возврат билетов в 6 месяцев

Обработка всех заявок по билетам Ryanair на отмененные рейсы займет от 3 до 6 месяцев.

Об этом заявил в радиоэфире ирландской общественной телерадиокомпании RTE глава лоукоста Майкл О’Лири, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

По словам О’Лири, рекордное число необработанных запросов связано с отменой рейсов в течение трех месяцев из-за решения правительств разных стран, а также ограничениями в работе отдела возврата. Последний, по словам О’Лири, должен заработать в привычном режиме с 1 июня.

Общая стоимость билетов на отмененные рейсы Ryanair составляет 1,2 млрд евро. Авиакомпания уже обработала заявки на 400 млн евро в виде выдачи ваучеров на покупку новых билетов или путем переноса вылетов на новые даты.

При этом глава Ryanair заявил, что пассажиры также смогут рассчитывать на возврат денег за билеты, однако это займет до полугода.

С 1 июля лоукост намерен вернуться к работе в привычном режиме, однако в первое время он будет выполнять только 40% рейсов от своего обычного расписания. В Украине Ryanair летом возобновит 24 из 47 маршрутов. Перезапуск полетов по 17 направлениям перенесен на зимний сезон 2020/2021 годов. Продажи по еще шести маршрутам из Киева, Львова, Харькова и Херсона закрыты.