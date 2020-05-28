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Кабмин выделит 1 миллиард на закупку автомобилей "скорой помощи", – Шмыгаль

Кабмин выделит 1 миллиард на закупку автомобилей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что принято решение о выделении почти 1 млрд грн на закупку автомобилей "скорой помощи".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина по итогам встречи Шмыгаля с сотрудниками Белоцерковский станции экстренной медицинской помощи, передает БизнесЦензор.

Шмыгаль сообщил, что правительство стремится в короткий срок обеспечить доплаты 300% от зарплаты всем медикам, которые работают с пациентами, больными СOVID-19.

"Мы за март осуществили уже все выплаты, за апрель выплаты пойдут через НСЗУ через прямые соглашения с медучреждениями. По состоянию на вчера фактически 90% сделок подписаны, а по экстренной медицине - все 100% сделок. Поэтому в дальнейшем выплаты должны быть своевременными", - сказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль рассказал, что 27 мая правительство согласовало назначение Василия Володина главой Киевской облгосадминистрации, но в ближайшее время окончательное решение должен принять президент.

"Домашнее задание нового руководителя - уделить внимание экстренной медицине комплексно и вашей станции, в частности", - подчеркнул премьер-министр.

Автор: 

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