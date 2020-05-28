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Фракции Тимошенко и Медведчука оспорили закон о независимости Оператора ГТС

Фракции Тимошенко и Медведчука оспорили закон о независимости Оператора ГТС

В Конституционный суд Украины (КС) поступило конституционное представление от 47 депутатов Верховной Рады относительно конституционности закона №264-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

Согласно обнародованному на сайте Конституционного суда тексту представления, его подписали депутаты от фракций "Оппозиционный блок - За жизнь" Виктора Медведчука и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, передает БизнесЦензор.

Юлия Тимошенко, а также нардеп Сергей Власенко также указаны уполномоченными представителями подписантов.

Авторы представления считают, что предусмотренная законом независимость оператора газотранспортной системы нарушает право Кабинета министром распоряжаться государственным имуществом.

Как сообщалось, 15 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", необходимый для сертификации ОГТСУ.

Закон был разработан с целью обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа, согласно Договору об учреждении Энергетического Сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации с ЕС.

Его принятие обеспечило начало полноценной работы нового оператора ГТС Украины – ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). В свою очередь завершение анбандлинга позволило украинской стороне требовать от российского "Газпрома" подписания нового транзитного газового договора по европейским правилам.

Автор: 

КС (163) Медведчук (358) Тимошенко (46) Оператор ГТС (451)


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Топ коментарі
+29
Бабе Юле уже нечего стеснятся, - маски сброшены...
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28.05.2020 21:18
+17
Капительманша всегда готова принять участие в антиукраинских кампаниях. Вся эта шобла- Кравчук, Марчук и Медведчук и примкнувшая к ним Капительман.
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28.05.2020 21:16
+14
ВОНА завжди тільки шкодила, пуйловська підстилка, нахапала млрд, -- досі її борги виплачуємо
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28.05.2020 22:10
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Фракции Тимошенко и Медведчука оспорили закон о независимости Оператора ГТС - Цензор.НЕТ 3077
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28.05.2020 20:54 Відповісти
Капительманша всегда готова принять участие в антиукраинских кампаниях. Вся эта шобла- Кравчук, Марчук и Медведчук и примкнувшая к ним Капительман.
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28.05.2020 21:16 Відповісти
Бабе Юле уже нечего стеснятся, - маски сброшены...
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28.05.2020 21:18 Відповісти
Так.

Фракции Тимошенко и Медведчука оспорили закон о независимости Оператора ГТС - Цензор.НЕТ 4697
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29.05.2020 07:28 Відповісти
Ьанда двоих?
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28.05.2020 21:29 Відповісти
Совершенно верно

Фракции Тимошенко и Медведчука оспорили закон о независимости Оператора ГТС - Цензор.НЕТ 2339
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29.05.2020 08:23 Відповісти
Фракции Тимошенко и Медведчука оспорили закон о независимости Оператора ГТС - Цензор.НЕТ 1075
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29.05.2020 09:56 Відповісти
Скажи мне, кто твой друг...
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28.05.2020 21:35 Відповісти
Твій друг ідіот
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29.05.2020 10:38 Відповісти
Нет, идиот, ты ошибся. Ты мне не друг. ПНХ.
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29.05.2020 11:54 Відповісти
почему-то украинофобская коалиция мертведчук-тимошонка - меня абсолютно не удивляет. эти ребята уже 20 лет как идут к успеху плечо к плечу на горбах украинского быдла, избравшего это дерьмо во власть.
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28.05.2020 22:07 Відповісти
Это ты Пецю Барыговича имеешь в виду, когда говоришь о власти? Или Вить Пйордыча?
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29.05.2020 08:20 Відповісти
Ты понял так, чтоли, что Тимошенко избрали в Порошенко?
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29.05.2020 11:10 Відповісти
ВОНА завжди тільки шкодила, пуйловська підстилка, нахапала млрд, -- досі її борги виплачуємо
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28.05.2020 22:10 Відповісти
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29.05.2020 08:21 Відповісти
та бути такого не може- це все наклепи заздрісних потвор, що поламаного нігтя нашої клаповохої ТЮлечки не вартують...

ТЮлька наше сонечко, буде ТЮ буде тепло та затишно у Всесвіті, що неодмінно підтвердить СулімаВано.
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28.05.2020 22:33 Відповісти
зараз у сектантів ранковий намаз і промивання мізків, а потім прибіжать суліми всякі із влагаліщенауменками
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29.05.2020 08:26 Відповісти
А у Пециніх холуїв ранкова роздача соєвих батончиків з начинкою какашками САМОГО Пеці.
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29.05.2020 10:36 Відповісти
Забейся под трубу тупорылая ********.
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29.05.2020 10:48 Відповісти
Опять Юлька за свое ,газовая сфера это ее был конек пока Янык ей косу на этом не сломал
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29.05.2020 06:10 Відповісти
Где ваня сулима???????????????? почему не падает сиськами на амбразуру??????????????
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29.05.2020 07:32 Відповісти
Наверно потому, что ты ее жопой закрыл и дрищешь.
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29.05.2020 08:18 Відповісти
ти на чергуванні? і чому кацапня дрочить на тЮльку, савпадєніє?
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29.05.2020 08:28 Відповісти
От ти соєве кацапидло, а дрочиш за Баригу Мародеровича, тобто проти "юлькивароФФки"
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29.05.2020 10:24 Відповісти
ты сегодня на дежурстве, юлек??? тебе хоть платят???
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29.05.2020 10:03 Відповісти
Ну так! Прямо під диван через пневмопровідом закидають пачки доларів та євро. Не те що тобі - соєво-гівняним шіколадом платять.
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29.05.2020 10:22 Відповісти
а ты что, под диваном сидишь, быдлота птушная??????????????
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29.05.2020 11:07 Відповісти
О! Благодатная для юлефобского быдла новость. Ишь, как дружно загавкали и захрюкали.
Фракции Тимошенко и Медведчука оспорили закон о независимости Оператора ГТС - Цензор.НЕТ 5134
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29.05.2020 08:17 Відповісти
вот вся сущность этой суки ВАНЫ с косой!
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29.05.2020 08:24 Відповісти
Какая прэлесть. Леди ТЮ наконец перестала мимикрировать.
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29.05.2020 08:28 Відповісти
Фракции Тимошенко и Медведчука оспорили закон о независимости Оператора ГТС - Цензор.НЕТ 6980

...
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29.05.2020 09:03 Відповісти
Фракции Тимошенко и Медведчука оспорили закон о независимости Оператора ГТС - Цензор.НЕТ 6339
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29.05.2020 10:35 Відповісти
Юля с позором завершает свою политическую карьеру.
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29.05.2020 09:38 Відповісти
Да? А мені щось так не здається. Щоб там не було, але вона та її партія гарантовано потрапить і в наступний склад ВРУ, а от Барига Мародерович може й ні. Подивись на його хворобливий вигляд. Він на 10 років молодший від "вароФФки", а з нього вже труха сиплється. Може й не дожити до наступних виборів, а без нього європоцівська соплєдарність розбіжиться, як таргани від сонячного світла. От і що ти тоді робити будеш, покладеш зуби на полицю?
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29.05.2020 10:32 Відповісти
Иди ***** ватная мразь.
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29.05.2020 10:47 Відповісти
Еще кто-то сомневается что Тимошенко - платная, циничная, ручная шлюшка? После двух последних зашкваров с внезапным получением 10 млн. долл. на свой счет и голосования в ВР против принятия Антиколомойского Закона к гражданке Капительман (подельнице Лазаренко) нет никакого доверия. Впрочем она своими действиями и не пытается "отмыться" - скорее наоборот.
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29.05.2020 09:50 Відповісти
А я можу сказати, що "платная, циничная, ручная шлюшка" це твоя маманька? Та й взагалі, кому нах здалось твоє гівняне "довєріє" .
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29.05.2020 10:26 Відповісти
А ты черт обосанный срешь в этой теме под каждым постом. Видимо тебе не все равно, "цепляет", да юлебот? Ты по факту предъявленных этой шлюхе обвинений отвечай, а не пости тупорылые смайлики.
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29.05.2020 10:31 Відповісти
А тобі, обісраний, нє ндравіцца? До речі, тобі ніхто не говорив про твою маманьку, що вона шлюха? Дуридло ти, ЮТ пройшла через такі фільтри "обвінєній" і вийшла чистою, що не тобі, пенькуватому дурпецалові, навіть заїкатись на цю тему.
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29.05.2020 10:43 Відповісти
Сдохни тварь.
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29.05.2020 10:46 Відповісти
Фракции Тимошенко и Медведчука оспорили закон о независимости Оператора ГТС - Цензор.НЕТ 4751
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29.05.2020 10:45 Відповісти
Какое-то сборище дебилов в коментах. Наверное платная трольня-пропагандоны. Помню цензор 15 лет назад. Тогда совсем тупых было ну около 10%. Сейчас около 90%.
Тимошенко последовательно выступает против сдачи Украины кому бы то ни было и превращения ее в колонию под внешним управлением.
Благодаря решениям украинских властей (а они приняты еще при порошенко. Щас только реализуются) практически всё, что оставалось украинского передаётся под внешнее управление/доение западных фондов и корпораций. Медведчук тоже кстати против, как и х-ло. Эти сами не против подоить.
Банковская система ушла из-под контроля украинского законодательства благодаря так называемому "антиколомойскому" закону. Который собственно к Коломойскому никак и не относится. Так как закон обратной силы не имеет.
Земля стала товаром и неизбежно станет собственностью тех у кого больше денег. Сначала в залоге в банках. Потом банки ее перепродадут через посредников реальным хозяевам.
В статье сказано про украинскую ГТС, которая как оказалось теперь не управляется украинским правительством.
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29.05.2020 11:00 Відповісти
https://biz.censor.net/user/214513 С языка снял , Ванюша Сулима Ты где Растолкуй нам убогим про Юлю
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29.05.2020 11:16 Відповісти
Змеюля заодно с ****** проголосует за бабло за что угодно.
Кстати, знаете, почему цены на нефть упали ниже плинтуса, а цены на бензин в Украине... на пару гривен? А вот благодаря ей. Объясняю. В 2008 году она вместе с Ющом изобрела АКЦИЗ на топливо. Акциз, поясняю, это налог на роскошь. Вино, сигареты там и т.п. А ВОНА придумала, что топливо - это роскошь и потребует акциза. И её грабительским законом от 25 декабря 2008 года радостно пользовался и Януковощ, и Барыга, и все, кому не лень. В итоге бензин сейчас стоит 20-25 гривен. А должен был бы стоить, если пересчитать по аналогии с тем, как он стоил раньше, 10-15 за литр.
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29.05.2020 11:37 Відповісти
Партия Медведчука - это филиал Единой России в Украине! По статье 111. гос измена на нары всю эту партию коллаборантов!!!!!!!!!
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29.05.2020 12:45 Відповісти
Ну окопались они здесь при Порошенко (бывший зам Медведчука в СДПУо). И сейчас отлично себя чувствуют, промывают мозги украинцам "русским миром" и наращивают рейтинги. Если верить местным коментаторам, то виновата в этом .. Тимошенко
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29.05.2020 13:40 Відповісти
А как быть с теми кто за них голосуют?
Они же другое такое же говно московское выберут.
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29.05.2020 13:42 Відповісти
У нас кто в зомбоящике, за того и голосуют. Сколько там Медведчук купил телеканалов?
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29.05.2020 13:46 Відповісти
То то и оно.
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29.05.2020 21:45 Відповісти
Так, между прочим: Самый низкий уровень бедности в Украине был зафиксирован в 2008 году и составил 19,9 процента, заявила министр соцполитики Марина Лазбеная. Она напомнила, что в этом году социологи прогнозируют уровень бедности на уровне 45 процентов.

А ПОТОМ ВОНА УКРАЛА ФСЕ!
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29.05.2020 14:08 Відповісти

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