Фракции Тимошенко и Медведчука оспорили закон о независимости Оператора ГТС

В Конституционный суд Украины (КС) поступило конституционное представление от 47 депутатов Верховной Рады относительно конституционности закона №264-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

Согласно обнародованному на сайте Конституционного суда тексту представления, его подписали депутаты от фракций "Оппозиционный блок - За жизнь" Виктора Медведчука и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, передает БизнесЦензор.

Юлия Тимошенко, а также нардеп Сергей Власенко также указаны уполномоченными представителями подписантов.

Авторы представления считают, что предусмотренная законом независимость оператора газотранспортной системы нарушает право Кабинета министром распоряжаться государственным имуществом.

Как сообщалось, 15 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", необходимый для сертификации ОГТСУ.

Закон был разработан с целью обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа, согласно Договору об учреждении Энергетического Сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации с ЕС.

Его принятие обеспечило начало полноценной работы нового оператора ГТС Украины – ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). В свою очередь завершение анбандлинга позволило украинской стороне требовать от российского "Газпрома" подписания нового транзитного газового договора по европейским правилам.