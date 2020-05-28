Фракции Тимошенко и Медведчука оспорили закон о независимости Оператора ГТС
В Конституционный суд Украины (КС) поступило конституционное представление от 47 депутатов Верховной Рады относительно конституционности закона №264-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".
Согласно обнародованному на сайте Конституционного суда тексту представления, его подписали депутаты от фракций "Оппозиционный блок - За жизнь" Виктора Медведчука и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, передает БизнесЦензор.
Юлия Тимошенко, а также нардеп Сергей Власенко также указаны уполномоченными представителями подписантов.
Авторы представления считают, что предусмотренная законом независимость оператора газотранспортной системы нарушает право Кабинета министром распоряжаться государственным имуществом.
Как сообщалось, 15 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", необходимый для сертификации ОГТСУ.
Закон был разработан с целью обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа, согласно Договору об учреждении Энергетического Сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации с ЕС.
Его принятие обеспечило начало полноценной работы нового оператора ГТС Украины – ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). В свою очередь завершение анбандлинга позволило украинской стороне требовать от российского "Газпрома" подписания нового транзитного газового договора по европейским правилам.
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Тимошенко последовательно выступает против сдачи Украины кому бы то ни было и превращения ее в колонию под внешним управлением.
Благодаря решениям украинских властей (а они приняты еще при порошенко. Щас только реализуются) практически всё, что оставалось украинского передаётся под внешнее управление/доение западных фондов и корпораций. Медведчук тоже кстати против, как и х-ло. Эти сами не против подоить.
Банковская система ушла из-под контроля украинского законодательства благодаря так называемому "антиколомойскому" закону. Который собственно к Коломойскому никак и не относится. Так как закон обратной силы не имеет.
Земля стала товаром и неизбежно станет собственностью тех у кого больше денег. Сначала в залоге в банках. Потом банки ее перепродадут через посредников реальным хозяевам.
В статье сказано про украинскую ГТС, которая как оказалось теперь не управляется украинским правительством.
Кстати, знаете, почему цены на нефть упали ниже плинтуса, а цены на бензин в Украине... на пару гривен? А вот благодаря ей. Объясняю. В 2008 году она вместе с Ющом изобрела АКЦИЗ на топливо. Акциз, поясняю, это налог на роскошь. Вино, сигареты там и т.п. А ВОНА придумала, что топливо - это роскошь и потребует акциза. И её грабительским законом от 25 декабря 2008 года радостно пользовался и Януковощ, и Барыга, и все, кому не лень. В итоге бензин сейчас стоит 20-25 гривен. А должен был бы стоить, если пересчитать по аналогии с тем, как он стоил раньше, 10-15 за литр.
Они же другое такое же говно московское выберут.
А ПОТОМ ВОНА УКРАЛА ФСЕ!