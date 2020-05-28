БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1953 відвідувача онлайн
Новини
320 1

ЕБРР запустил курсы по антикризисному управлению для малых предприятий

ЕБРР запустил курсы по антикризисному управлению для малых предприятий

Европейский банк реконструкции и развития запускает бесплатную онлайн-площадку для обучения и консультаций в 30 странах для микро-, малых и средних предприятий (ММСП) по управлению финансовыми ресурсами, а также о работе с с клиентами и управлению персоналом во время "коронакризиса".

Как передает БизнесЦензор, об этом старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Программа ЕБРР "Полезные ноу-хау во время кризиса" представляет собой единый учебный ресурс, на котором предприниматели могут получить практическую помощь, в том числе учебные материалы и консультации по работе в условиях кризиса от отраслевых экспертов, а также принять участие в профессиональных дискуссионных форумах", – сказано в сообщении.

В основу программы лягут пять основных тем, в том числе подходы к работе с клиентами и поставщиками, основы финансового менеджмента, финансирование фирмы, вопросы по работе с персоналом, а также вызовы управления и лидерства.

Отмечается, что первая тема доступна к изучению уже сегодня, а остальные четыре появятся со временем.

Автор: 

ЄБРР (768) інтернет (1318) криза (106) курс (1477) малий бізнес (172)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://biz.censor.net/news/3198689/**************************************************************************

Шоу для дураков?
показати весь коментар
28.05.2020 21:26 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 