Ввод жилья упал в первом квартале на 22%, – Госстат

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта 2020 года сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1 млн 913,9 тыс. кв. м.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в том числе 20,8%, или 399,4 тыс. кв. м жилья введено в первом квартале согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Согласно сообщению, в городах с начала года введено в эксплуатацию 1 млн 101,2 тыс. кв. м жилья (79% общего объема), в сельской местности – 812,7 тыс. кв. м. При этом 54,7% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 45,2% – в домах с двумя и более квартирами.

В целом за отчетный период в эксплуатацию введено 21,568 тыс. квартир, при этом в городах – 13,6 тыс. квартир, в селах – 7,8 тыс. квартир.

Средняя площадь квартир составила 88,6 кв. м, при этом в одноквартирных домах – 151,9 кв. м, в многоквартирных – 58,9 кв. м.

В Киевской, Львовской Харьковской, Одесской и Ивано-Франковской областях по итогам первого квартала 2020 года введено в эксплуатацию 54,8% общего объема жилья. При этом в Киеве – 88,2 тыс. кв. м (4,6%).

Согласно статданным, сокращение объема ввода жилья зафиксировано во всех областях Украины (от 63 до 1%), кроме Харьковской, Сумской и Одесской областей.

Показатели роста ввода жилья в январе-марте 2020 года к аналогичному периоду предыдущего года (с учетом временного порядка) составляют +83,5% (до 165,4 тыс. кв.м) для Харьковской, +33,1% (до 21,2 тыс. кв.м) для Сумской и +13,5% (до 154,6 тыс. кв.м) для Одесской областей.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, ввод в эксплуатацию жилья в Украине без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя и востока страны по итогам 2019 года увеличился на 26,9% по сравнению с 2018 годом – до 11 млн 29,3 тыс. кв. м.