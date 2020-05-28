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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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"Приватбанк" заявил о подделке документов в деле о депозитах офшоров Суркисов на $250 миллионов

Государственный "Приватбанк" обратился в Государственную исполнительную службу с заявлением о возвращении исполнительных документов по заявлениям шести офшорных компаний, связанных с братьями Суркисами, в связи с признаками подделки документов, по которым были открыты такие производства.

Как сообщает пресс-служба банка, соответствующее заявление в ближайшее время также будет направлено в правоохранительные органы, передает БизнесЦензор.

"Заявления в государственную исполнительную службу от имени истцов Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP были подписаны якобы руководством компаний, однако, при сопоставлении с другими документами подписей директоров, возникли подозрения относительно аутентичности таких подписей", – отмечается в сообщении.

В связи с этим "Приватбанк" обратился в специализированное учреждение по проведению почерковедческой экспертизы подписей, по результатам которой установлено, что подписи от имени директоров компаний выполнено другим лицом.

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Как сообщалось, 15 апреля Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого о взыскании с государственного "Приватбанка" $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

После этого "Приватбанк" 5 мая получил от государственного исполнителя Министерства юстиции четыре новые постановления об открытии исполнительного производства о выплате связанным с семьей Суркисов офшорным компаниям $250 млн (около 6,8 млрд грн). При этом в банке обратили внимание, что все производства открыл один и тот же исполнитель.

В свою очередь министр юстиции Денис Малюська уточнил, что Государственная исполнительная служба на основании решения Печерского суда не может взыскать с "Приватбанка" $250 млн в пользу офшорных компаний братьев Суркисов, но продолжит штрафовать банк за отказ самостоятельно выплатить эти средства.

"Приватбанк" настаивал на том, что выполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка при национализации как средства, принадлежащие, по определению НБУ, лицам, связанным с экс-владельцами "Приватбанка".

Напомним, 15 июня Большая Палата Верховного Суда планирует рассмотреть кассационные жалобы НБУ и "Приватбанка" на решения судов низших инстанций по делу с еще одним иском Суркисов и их родственников - об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительным списание (принудительной конвертации в уставный капитал "Приватбанка") их личных средств (более 1 млрд грн) при национализации финучреждения.

Как известно, в декабре 2016 года во время национализации "Приватбанка" под bail-in (принудительная конвертация вкладов в акции банка) попали средства вкладчиков и инвесторов (в т.ч. держателей евробондов) в среднем на 29,4 млрд грн. На эту сумму был увеличен уставный капитал "Приватбанка". После завершения этой операции Минфин выкупил "Приватбанк" у Фонда гарантирования вкладов за 1 грн, а потом докапитализировал банк на 155 млрд грн.

Автор: 

банки (6939) Мін'юст (627) Суркіс (174) Приватбанк (1780)


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Топ коментарі
+4
На нары этих гандонов и Динамо у них забрать гнид! Убили клуб в хлам выродки!
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28.05.2020 22:18
+3
Т.е. надо было оставить Приват Коломою, шоб он с Суркисами и дальше бабло миллиардами из Украины выводил?

Вот нравятся мне жители деревни Голопупово, которые позиционируют себя спецами, авторитетнее международных финансовых организаций.
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29.05.2020 00:59
+3
Раз пох иди нах.

И не мороч голову своим тупым бульканьем.
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29.05.2020 01:18
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та один керівник у всіх цих компаній, особисто Суркіс.
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28.05.2020 19:22 Відповісти
Эти гандоны Суркисы сплошное LLP и ничего более ....
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28.05.2020 20:23 Відповісти
На нары этих гандонов и Динамо у них забрать гнид! Убили клуб в хлам выродки!
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28.05.2020 22:18 Відповісти
клуб забрать как раз проще простого. Предложи им нормальную цену, и купи))
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29.05.2020 11:42 Відповісти
Спасибо Мародеру что за государственные тоесть народные деньги выкупил у Бени банк-банкрот с многомиллиардными долгами с которыми еще наши внуки будут расплачиваться
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29.05.2020 00:42 Відповісти
Т.е. надо было оставить Приват Коломою, шоб он с Суркисами и дальше бабло миллиардами из Украины выводил?

Вот нравятся мне жители деревни Голопупово, которые позиционируют себя спецами, авторитетнее международных финансовых организаций.
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29.05.2020 00:59 Відповісти
Какие государственные деньги были в Привате? Что то несешь? В Привате деньги держали упыри типо Суркисов. Вот теперь вместо Бени, теперь холопы голожопые будут отдавать Суркисам сотни миллионов долларов. Ето те деньги которые могли пойти на танки и беспилотники для защиты страны.
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29.05.2020 01:09 Відповісти
Т.е. по твоему в Привате были только деньги Коломоя и Суркисов?
Ты в адеквате вообще?
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29.05.2020 01:11 Відповісти
Мне пох чьи там были деньги. Пускай сами бандюки между собой разбираются. Я только теперь знаю что в Привате теперь государственные деньги которые Суркисы отсудят и вывезут за бугор. А вот Ахметов как раз самый большой вор и качает осудартсвенные деньги и выводит их в офшоры. Только его почему то никто не трогает, хотя он уже столько совершил преступлений в масштабах всей Украины, что никакого врага уже не надо
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29.05.2020 01:15 Відповісти
Раз пох иди нах.

И не мороч голову своим тупым бульканьем.
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29.05.2020 01:18 Відповісти
Приватбанк - крупнейший банк https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины . Занимает лидирующие позиции по всем финансовым показателям в отрасли. Составляет около четверти всей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B банковской системы страны , являясь системно важным и крупнейшим сберегательным специализированным банком, обслуживающим треть вкладов населения страны.
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29.05.2020 01:13 Відповісти
В июле 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch Fitch понизило рейтинг банка до уровня «С», сопроводив это сообщением о том, что, по мнению агентства, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82 дефолт банка по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F еврооблигациям в настоящее время является почти неизбежным. Аналитики Fitch ожидают, что рейтинг банка будет опущен до «RD» (ограниченный дефолт)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA#cite_note-13 [13] .
18 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings Fitch понизило долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «С» до «RD». Рейтинговое действие последовало за проведением сделок по продлению сроков выпуска еврооблигаций и субдолга, выпущенных банком. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте и краткосрочный рейтинг банка также понижены до «RD».
23 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%E2%80%99s Standard&Poor's понизил долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «СС» до «SD». Такая техническая процедура является обязательной в связи с заключением между банком и инвесторами соглашения о продлении срока выпуска еврооблигаций в размере 200 млн долларов. S&P отмечает, что Приватбанк выступил с предложением о продлении сроков обращения еврооблигаций в связи с очень сложной экономической ситуацией в стране. Также был снижен долгосрочный рейтинг банка в национальной валюте с «СС» до «SD». Рейтинг «SD» означает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам.
28 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%E2%80%99s Standard&Poor's повысило долгосрочный рейтинг и краткосрочный рейтинги Приватбанка в иностранной валюте с «SD» до «СС/С» (эмитент испытывает серьёзные трудности с выплатами по долговым обязательствам). Повышение рейтингов Приватбанка обусловлено заключением соглашения с держателями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F еврооблигаций в размере 200 млн долларов, подлежащих погашению 23 сентября 2015 г., о продлении срока обращения этих ценных бумаг до 15 января 2016 года (с возможностью продления срока обращения до 2018 г.).

Найди в этом списке свою фамилию. Юо эти никому неизвестные конторы явно забыли проконсультироваться с тобой, когда оценивали шансы на выживание крупнейшего украинского банка.

Цуко, как же вы задолбали, пту-шники, разбирающиеся во всем от геополитики до астрофизики...
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29.05.2020 01:17 Відповісти
ты тролль или просто дебил?
хотя можешь не отвечать, пох
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29.05.2020 10:02 Відповісти
чето "мародера" единогласно в этом решении поддержал ЕС и США...а ты хотело доллар по 100, зебилятко?)
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29.05.2020 11:43 Відповісти
Это точно, в Украине финансовый беспредел. Через банки идут липовые кредиты и вывод денег в офшоры
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29.05.2020 03:49 Відповісти
опа! Тихо, не спугните финансового оналитега из Ольгино)))
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29.05.2020 11:47 Відповісти
Ух и замес. Приватбанк поднял 9-ю волну. Накроет из "великих."
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29.05.2020 03:50 Відповісти
Кто то не давно трещал суркисы хорошие ,ахметка гавно,да такое же оно гавно ,только с клана другого.
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29.05.2020 07:52 Відповісти
якийсь цирк, а виконавцю не пофіг чиї там підписи, якщо виконавчий лист дійсний
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29.05.2020 08:23 Відповісти
Підпис реально це єрунда, під цей шум ніхто не звертає увагу як керівництво приватбанка нагло валить банк, відмовляють в обслуговуванні багатьом підприємцям які роками працювали з банком, і мали там багато депозитів, пообітцяли списання по процентах на період карантину, а реально всіх кинули потім відмовили не обяснивши причину...
А зараз почали закривати відділення при чому в дуже оборотних місцях, і зразу на їхнє місце заходять іншй банк... Багато терміналів постійно не інкасовані, але чогось там де стоять термінали конкурентів....
Я думаю так знижують його вартість щоб потім подешевше продати, або допомагають одному інтернет банку в зростанні..
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29.05.2020 11:39 Відповісти
как эти пархатые задолбали
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29.05.2020 13:25 Відповісти
У нас страна бедная на всех денег с бюджета не хватает особенно населению ни учителям как обещали на выборах по 4 тяс. $, а хотябы по 1 тыс$ платили,тот социальный минимум в ЕС и Турции, ни медикам 300% от нищенской зарплаты во время короновируса,зато трубят, что "влада" усердно працюе и от такой работы хватает только тем кто у кормушки-чиновникам, политикам, олигархам таким как Суркис по 260 милл. $"честно" заработаных и уплаченных налогов на Кипре с офшоров.
А у населения получается в гривнах переведеных на инфляцию и девальвацию в три раза меньше так еще обесцененные вклады выплатили с бюджета не более 200 тыс.по курсу 25 с кармана того же населения попросту все депозиты украли.
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29.05.2020 17:31 Відповісти

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