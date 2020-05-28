"Приватбанк" заявил о подделке документов в деле о депозитах офшоров Суркисов на $250 миллионов

Государственный "Приватбанк" обратился в Государственную исполнительную службу с заявлением о возвращении исполнительных документов по заявлениям шести офшорных компаний, связанных с братьями Суркисами, в связи с признаками подделки документов, по которым были открыты такие производства.

Как сообщает пресс-служба банка, соответствующее заявление в ближайшее время также будет направлено в правоохранительные органы, передает БизнесЦензор.

"Заявления в государственную исполнительную службу от имени истцов Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP были подписаны якобы руководством компаний, однако, при сопоставлении с другими документами подписей директоров, возникли подозрения относительно аутентичности таких подписей", – отмечается в сообщении.

В связи с этим "Приватбанк" обратился в специализированное учреждение по проведению почерковедческой экспертизы подписей, по результатам которой установлено, что подписи от имени директоров компаний выполнено другим лицом.

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Как сообщалось, 15 апреля Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого о взыскании с государственного "Приватбанка" $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

После этого "Приватбанк" 5 мая получил от государственного исполнителя Министерства юстиции четыре новые постановления об открытии исполнительного производства о выплате связанным с семьей Суркисов офшорным компаниям $250 млн (около 6,8 млрд грн). При этом в банке обратили внимание, что все производства открыл один и тот же исполнитель.

В свою очередь министр юстиции Денис Малюська уточнил, что Государственная исполнительная служба на основании решения Печерского суда не может взыскать с "Приватбанка" $250 млн в пользу офшорных компаний братьев Суркисов, но продолжит штрафовать банк за отказ самостоятельно выплатить эти средства.

"Приватбанк" настаивал на том, что выполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка при национализации как средства, принадлежащие, по определению НБУ, лицам, связанным с экс-владельцами "Приватбанка".

Напомним, 15 июня Большая Палата Верховного Суда планирует рассмотреть кассационные жалобы НБУ и "Приватбанка" на решения судов низших инстанций по делу с еще одним иском Суркисов и их родственников - об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительным списание (принудительной конвертации в уставный капитал "Приватбанка") их личных средств (более 1 млрд грн) при национализации финучреждения.

Как известно, в декабре 2016 года во время национализации "Приватбанка" под bail-in (принудительная конвертация вкладов в акции банка) попали средства вкладчиков и инвесторов (в т.ч. держателей евробондов) в среднем на 29,4 млрд грн. На эту сумму был увеличен уставный капитал "Приватбанка". После завершения этой операции Минфин выкупил "Приватбанк" у Фонда гарантирования вкладов за 1 грн, а потом докапитализировал банк на 155 млрд грн.