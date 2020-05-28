Глава совета директоров Ferrexpo Жеваго подал в отставку

Глава совета директоров британской горнорудной компании Ferrexpo plc с активами в Украине Стив Лукас объявил о решении уйти в отставку с должности председателя и с должности члена совета директоров.

Об этом говорится в сообщении компании по итогам собрания акционеров, состоявшегося 28 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Причиной отставки руководителя компании указаны "личные причины и другие деловые обязательства". Он прекратит работу на должности после того, как будет организован последовательный процесс преемственности.

На собрании акционеры проголосовали за избрание членами совета директоров Грэма Дакомба и Фиону МакОлэй. Также были переизбраны членами совета директоров Крис Мо, Лучио Дженовезе, Константин Жеваго (за него проголосовало 67,59% акционеров).

Вместе с тем, Виталий Лисовенко не получил необходимого количества голосов независимых акционеров для переизбрания, после чего его кандидатура будет выставлена на повторное голосование. Если переизбрание Лисовенко будет одобрено большинством голосов всех акционеров на втором общем собрании, он будет переизбран до следующего годового общего собрания.

После назначения в совет директоров достаточного числа независимых директоров компания намерена назначить Джима Норта в состав совета. Как было объявлено 18 мая 2020 года, в настоящее время Норт назначен исполняющим обязанности генерального директора Ferrexpo.

Годовое собрание акционеров также утвердило сниженные вдвое финальные дивиденды по итогам работы в 2019 году по сравнению с 2018 годом – в размере по 3,3 цента США за акцию (в 2018 году – 6,6 цента).

В информации компании констатируется, что с начала года производство окатышей из собственной руды увеличилось на 8,8% – до 3,8 млн тонн по сравнению с 3,5 млн тонн за аналогичный период 2019 года. В апреле произведено из собственной руды 1,06 млн тонн окатышей. С начала 2020 года продажи выросли на 28% – до 4,1 млн тонн по сравнению с 3,2 млн тонн за аналогичный период 2019 года.

Группа ожидает дальнейшего сокращения запасов окатышей в оставшейся части второго квартала 2020 года.

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Как сообщалось, в конце октября прошлого года мажоритарий Ferrexpo, экс-владелец банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго оставил пост генерального директора компании из-за криминального расследования в его отношении.

Жеваго было сообщено о подозрении в причастности к хищению средств банка "Финансы и кредит", где он является бенефициарным владельцем на сумму 2,5 млрд грн. В декабре 2019 года его объявили в розыск, а суд разрешил его заочный арест.

Совет директоров поручил тогда исполнение обязанностей гендиректора финдиректору Крису Мо, который одно время совмещал этот пост с должностью CFO.

Ferrexpo по итогам 2019 года получила $403,29 млн чистой прибыли, что на 20,3% выше показателя 2018 года ($335,22 млн). Ее выручка в минувшем году увеличилась на 18,3% – до $1,51 млрд.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. В 2017 году компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями ее продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Крупнейшим акционером компании является ее СЕО украинский бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.