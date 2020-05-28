Глава Нацбанка назвал пять проблем украинского рынка труда

Основные проблемы рынка труда в Украине не связаны с коронавирусом, в частности, одной из них является низкая производительность труда, которая, несмотря на рост в течение последних 15 лет, до сих пор остается недостаточной.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе первого дня онлайн-конференции центробанков Украины и Польши "Рынок труда и монетарная политика", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Согласно рейтингу МОТ (Международная организация труда), по этому показателю мы находимся во второй сотне среди стран мира. В 2019 году производительность труда в Украине была ниже не только по сравнению со странами ЕС, но и с некоторыми постсоветскими государствами", – сказал Смолий.

Вместе с тем, по данным Всемирного банка, Украина занимает 12 место в мире по темпам сокращения населения, что акцентирует внимание на еще одной проблеме, отметил Смолий.

"В среднем на 10 работающих в Украине приходится 11 пенсионеров. Как следствие, Пенсионный фонд требует постоянных доплат из госбюджета. Это отвлекает государственные средства от инвестиционных затрат, расходов на образование и обуславливает низкие темпы роста потенциального ВВП", – сказал Смолий, добавив, что высокий уровень неформальной занятости усиливает и без того высокую нагрузку на занятое население.

По словам главы НБУ, еще одной проблемой рынка труда является несоответствие навыков соискателей требованиям, которые устанавливают работодатели. Он полагает, что не последнюю роль в этом играет неспособность украинской системы образования следовать изменениям современного рынка труда, которые происходят ввиду глобализации и технологического прогресса.

"Согласно результатам опросов бизнеса, еще в конце прошлого года треть предприятий отмечала недостаток рабочей силы среди ключевых факторов, ограничивающих производство. Отчасти именно поэтому, несмотря на значительный спрос бизнеса на рабочую силу, уровень безработицы в 2019 году был достаточно высоким", – отметил Смолий.

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Глава НБУ подчеркнул, что трудовая миграция остается проблемой украинского рынка труда, и сказывается не только на количестве, качестве рабочих ресурсов и на производительности труда внутри страны, но и делает экономику Украины зависимой от объема денежных переводов.

"Украина занимает 12 место в мире по абсолютной сумме входящих денежных переводов и входит в 15 по их соотношению к ВВП (кроме островных стран)", – отметил он.

По словам Смолия, точные данные о численности украинцев за рубежом отсутствуют, однако, по разным оценками, она составляет около 3 млн человек, часть из которых – сезонные работники.

"По оценкам НБУ, в прошлом году за рубежом одновременно находилось в среднем около 2,5 млн наших граждан. Для нас это двойной вызов", – подчеркнул он.

Глава НБУ также отметил, что еще одной проблемой рынка труда является низкий уровень участия женщин в рабочей силе, что, в том числе, сдерживает потенциальный рост ВВП.

"Если уровень участия мужчин в рабочей силе среди населения 15 лет и старше составляет 65%, то женщин – 49%. Это связано с осложненным доступом к услугам по уходу за детьми, низкой распространенностью частных и дистанционных форм занятости", – уточнил он.