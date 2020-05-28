АМКУ рекомендовал "Укрзализныце" отменить приоритет для маршрутных поездов

Антимонопольный комитет предоставил "Укрзализныце" обязательные для рассмотрения рекомендации не допускать ущемления интересов грузоотправителей из-за предоставления преимущества при движении маршрутных поездов.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, рекомендации предоставлены по итогам рассмотрения обращения объединения "Укрметаллургпром", передает БизнесЦензор.

В жалобе метталургическое объединение заявило о нарушении своих прав при введении "Укрзализныцей" перевозок грузов на особых условиях – по расписанию движения маршрутных поездов, которые имеют преимущества в скорости перевозок и сроках доставки грузов.

"В ходе расследования установлено, что, введя перевозки грузов по расписанию движения маршрутных поездов, "Укрзализныця" создала неравные условия перевозки для заказчиков услуг", – считает АМКУ.

Так, для отдельных грузовладельцев это позволило сократить сроки доставки грузов, а для других – повлияло на своевременность доставки грузов и, как следствие, могло привести к ущемлению интересов этих грузовладельцев.

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"Объединение предоставило АМКУ информацию по поводу трудностей транспортировки готовой продукции в пункты назначения, в первую очередь к морским портам, в течение октября-ноября 2019 года в результате невыполнения "Укрзализныцей" своих обязательств по своевременному вывозу готовой продукции предприятий и, как следствие, привели к значительному росту складских запасов готовой продукции", – сказано в сообщении.

Так, по данным "Укрметаллургпрома", увеличение нагрузки и неравномерность приема груза получателями и отсутствие ритмической обработки подхода поездов к портам привели к увеличению количества брошенных поездов на подходе (средний показатель ноября 2019 года по "Укрзализныце" составил 252 поезда, в связи с них 125 – по филиалу "Одесская железная дорога").

"Такие действия "Укрзализныци" могут содержать признаки нарушения в виде злоупотребления монопольным положением на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке. Поэтому, с целью принятия мер, направленных на предотвращение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, АМКУ предоставил "Укрзализныце" обязательные для рассмотрения рекомендации", – сообщает АМКУ.

В частности, железнодорожной компании рекомендовано не совершать действий, которые заключаются в создании неравных условий предоставления услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом при введении перевозок грузов на особых условиях – по расписанию движения маршрутных поездов, которые могут привести к ущемлению интересов других субъектов хозяйствования.

"Укрзализныця" также должна предпринять меры, направленные на обеспечение равных условий предоставления услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и соблюдение баланса интересов участников рынка перевозки грузов железнодорожным транспортом.