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Рост зарплат сменился падением на 10%, – Госстат

Рост зарплат сменился падением на 10%, – Госстат

Реальная заработная плата в Украине в апреле 2020 года по сравнению с мартом снизилась на 9,6%, по сравнению с апрелем 2019 года падение составило 0,4%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 8,9%, а в годовом измерении (к апрелю 2019 года) – выросла на 1,6%, составив 10,43 тыс. грн.

Ведомство уточняет, что в марте текущего года она составляла 11,45 тыс. грн, феврале – 10,85 тыс. грн, январе – 10,73 тыс. грн.

По данным ведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее наблюдался в Луганской (на 15,3%), Николаевской (на 10,2%), Кировоградской (на 10%), Сумской (на 9,5%), Херсонской (на 8,6%), Черкасской (на 8,2%), Винницкой (на 8%), Хмельницкой (на 7,9%), Житомирской (на 7,2%) и Ривненской (на 7,1%) областях.

При этом сокращение зарплаты было зафиксировано в Волынской (на 5,3%), Тернопольской (на 4,3%), Черновицкой (на 1,8%), Харьковской (на 1,4%) областях и Киеве (на 3,8%).

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Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в Киеве (15,28 тыс. грн), самый низкий – в Черновицкой области (7,56 тыс. грн).

В апреле 2020 года заработная плата повысилась в сельском хозяйстве на 13,7% к апрелю 2019 года, в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования – на 13%, административного и вспомогательного обслуживания – на 10,4%, образовании – на 9,8%, здравоохранении – на 4,3%, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – на 2,7%, финансовой и страховой деятельности – на 2,1%.

Тогда как зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 38%, операций с недвижимостью – на 13,1%, в сфере информации и телекоммуникаций – на 10,7%, строительстве – на 10,2%, предприятий транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 5,9%, оптовой и розничной торговли – на 5,7%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 1,7%.

Как сообщалось, по данным Госстата, реальная заработная плата в Украине в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года увеличилась на 9,3%, по сравнению с февралем 2020 года – на 4,8%.

Автор: 

Держстат (1426) зарплата (1115)


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Топ коментарі
+14
"рост" в марте был исключительно на выплате отпускных и прочей помощи на период карантина.. А так - с июля 2019 - ВЕСЬ год при вислюке оманськом средняя зарплата НИЖЕ, чем была при Порохе..
Ну разве что традиционный небольшой рост в декабре 2019 - премии, 13я зарплата и т.д...
По факту, рост средней зарплаты ОСТАНОВИЛСЯ с июля 2019 и началось ее падение... эпоха бедности перешла в эпоху нищеты...
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28.05.2020 19:34
+7
Слово 'реальная' видел? Это означает, что считают рост МИНУС инфляция. То есть на сколько больше реальных товаров можно купить. И когда в 2019 году считали с 2018 - брали не просто сумму на сколько повысилась, а вычитали с повышения инфляцию. И даже с учетом инфляции она росла. А сейчас - даже без учета инфляции - падает.
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28.05.2020 19:41
+7
Не-не-не. Никакой нищеты. Вислюк сказал, что 6000 гривен зарплаты - это не бедность.
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28.05.2020 19:42
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Говорить о падении за месяц когда многие сидели дома глупо, тем более если сравнивать с полностью рабочим апрелем 2019 падение всего 0,4%. Взять допустим учителей, у них то точно зарплата была ерундовой без самой работы в школе..
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28.05.2020 19:08 Відповісти
"рост" в марте был исключительно на выплате отпускных и прочей помощи на период карантина.. А так - с июля 2019 - ВЕСЬ год при вислюке оманськом средняя зарплата НИЖЕ, чем была при Порохе..
Ну разве что традиционный небольшой рост в декабре 2019 - премии, 13я зарплата и т.д...
По факту, рост средней зарплаты ОСТАНОВИЛСЯ с июля 2019 и началось ее падение... эпоха бедности перешла в эпоху нищеты...
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28.05.2020 19:34 Відповісти
Не-не-не. Никакой нищеты. Вислюк сказал, что 6000 гривен зарплаты - это не бедность.
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28.05.2020 19:42 Відповісти
Хватит врать, вот тебе допустим февраль.
https://biz.censor.net/news/3184936/realnaya_zarplata_v_ukraine_v_fevrale_vozrosla_na_122_gosstat
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28.05.2020 19:42 Відповісти
Что, очень хочется защищать зеленый режим? Между февралем 20 и февралем 19 год, в котором прошлое правительство (которое не клоуна, у него все считаем за одно) было больше при власти чем зеленое. Плюс инерция. Но как раз на 19 году рост и кончился, там еще с сентября месяца на 4 хватило инерции. А в январе началось падение.
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28.05.2020 20:01 Відповісти
Ты дебил, какое падение началось в январе если в феврале и марте был рост зарплат, в январе кстати тоже.
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28.05.2020 21:24 Відповісти
идиот.. вислюк оманський тебе еще в марте 2020 плакалось что "Ыканомика спаткнулась, бо зебилы - лохи!"
https://focus.ua/politics/451370-ekonomika_vziala_razgon_spotknulas_i_riskuet_proekhatsia_litsom_po_zemle__zelenskii

или тебе сложно понять, что максимум средней зп в 2019 при Порохе был ВЫШЕ - чем за весь год при вислюке оманськом?
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28.05.2020 23:14 Відповісти
это тебе всё о "росте зп при вислюке оманском", в цифрах
Рост зарплат сменился падением на 10%, – Госстат - Цензор.НЕТ 3078
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28.05.2020 23:20 Відповісти
зебил, тебе ОФИЦИАЛЬНУЮ статистику показать?
или ты настолько тупое недоразумение - что цифр не понимаешь?
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2019/

средняя зарплата в Украине в 2019 росла с 9223 (январь) до 10971 (июль)..
после этого - ВСЕГДА была меньше (кроме декабря : плюс премии и 13я за год).. например, с августа по ноябрь 10537... 10679..
В 2020 году - максималоьная средняя зарплата составляла (да-да.. в феврале) 10847 грн.. что МЕНЬШЕ чем максимум(10947) в 2019.. (в марте - отпускные перед началом карантина)
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28.05.2020 23:08 Відповісти
Слово 'реальная' видел? Это означает, что считают рост МИНУС инфляция. То есть на сколько больше реальных товаров можно купить. И когда в 2019 году считали с 2018 - брали не просто сумму на сколько повысилась, а вычитали с повышения инфляцию. И даже с учетом инфляции она росла. А сейчас - даже без учета инфляции - падает.
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28.05.2020 19:41 Відповісти
Статью почитай, основное сокращение в области туризма и организации питания аж на 38%, без карантина этого естественно бы бы не было.
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28.05.2020 19:58 Відповісти
Как то странно. Раньше для зелебобиков не было никаких оправданий. Ни война, ни оккупация, ни разрыв производственных цепочек. Виновата была только власть. Всегда. А теперь смотри как - власть не виновата и ищутся причины.
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28.05.2020 20:03 Відповісти
А вот ты ответь было бы падение на 38% если бы работали рестораны и туристический бизнес? Так что причина вполне очевидна.
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28.05.2020 21:21 Відповісти
обвал зп начался с августа 2019.. как раз с приходом ОПГ вислюка оманського к власти
более того, твой осел криворогий - самО плаколось в марте что "пЫстец, зебилы - лохи, налоги не платят, Ыканомика после разгона в первом полугодии 2019 - во второй половине 2019 и начале 2020 - "спЫткнулась и проехалась мордой по асфальту"..
И это было за МЕСЯЦ до карантина))
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28.05.2020 23:23 Відповісти
Я тебе еще раз говорю, каждый месяц был рост по сравнению с годом ранее при Поросе, спад только в апреле по вполне понятным причинам.
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29.05.2020 07:08 Відповісти
ты прям герой-стахановец! прямо таки панфиловец с тремя гранатами против четырех танков. требуй от бени прибавки за героизм в нелегком пропагандонсоком труде.
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29.05.2020 07:43 Відповісти
какой "рост", зебил? ты официальную статистику-то - виделО?)
Это при Порохе РОСТ с 9223 грн до 10 947 грн.. на 18,7% (!) за ПОЛГОДА..
А что потом, напомнить?)
со 10 971 грн при Порохе до 10 537.. 10 679 или "рост" до 10847 грн?))так этот "рост" от вислюка оманського со знаком МИНУС за ГОД..
Еще раз, для особо тупых зебилов: средняя зарплата при вислюке оманськом за ГОД так и осталась НИЖЕ чем была при Порохе

Рост зарплат сменился падением на 10%, – Госстат - Цензор.НЕТ 3413
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29.05.2020 15:24 Відповісти
" Взять допустим учителей, у них то точно зарплата была ерундовой без самой работы в школе"
как єто? то есть не 4000$?? как єто может бьіть? што, обманули нас опять? сначала Порошенку поверили, что он будет в Европу вести, а он.. подождите, а он.. вел в Европу... гм.. гм... что ж єто такое
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29.05.2020 09:13 Відповісти
Шо вы говорите ? А как же "Эпоха бедности закончилась" ? Таки не закончилась ?
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28.05.2020 19:19 Відповісти
Таки только началась.
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28.05.2020 19:54 Відповісти
Кінець епохи бідності. А нє, не так. Просто кінець
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28.05.2020 21:10 Відповісти
зробили це разом
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28.05.2020 22:34 Відповісти
ПАПРИКОЛУ !
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29.05.2020 16:17 Відповісти
Где деньги, Зин?
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28.05.2020 22:48 Відповісти
Офшоры, офшоры...
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29.05.2020 12:53 Відповісти
все бабки уже в ленкиной тумбочке
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29.05.2020 16:18 Відповісти
Он же сказал я ваш вырок, предупреждал же!
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29.05.2020 08:31 Відповісти
Как и обещал Бубочка, эпоха бедности закончилась.
Началась эпоха НИЩЕТЫ.
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29.05.2020 09:39 Відповісти
Ясен пень . Це ж "кинець эпохи бидности" зроблених блд.
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29.05.2020 12:09 Відповісти
Это все Порошенко виноват и коронавирус. Хуже не будет))
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29.05.2020 12:32 Відповісти
Мы достигли дна! И тут с низу постучали...
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29.05.2020 12:52 Відповісти
Ура? А кварталовцы в 3 раза больше стали получать чем при попередниках.
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29.05.2020 12:51 Відповісти
Ужас! Денег все меньше, переходим в режим экономии! Я вот сегодня на ужин приготовила https://pomoshnica.info/zapekanka-iz-kabachkov-s-kartofelem-pomidorami-syirom-i-chesnokom/ запеканку из кабачков с картошкой , а что делать?
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30.05.2020 13:03 Відповісти

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