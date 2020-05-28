Рост зарплат сменился падением на 10%, – Госстат
Реальная заработная плата в Украине в апреле 2020 года по сравнению с мартом снизилась на 9,6%, по сравнению с апрелем 2019 года падение составило 0,4%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 8,9%, а в годовом измерении (к апрелю 2019 года) – выросла на 1,6%, составив 10,43 тыс. грн.
Ведомство уточняет, что в марте текущего года она составляла 11,45 тыс. грн, феврале – 10,85 тыс. грн, январе – 10,73 тыс. грн.
По данным ведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее наблюдался в Луганской (на 15,3%), Николаевской (на 10,2%), Кировоградской (на 10%), Сумской (на 9,5%), Херсонской (на 8,6%), Черкасской (на 8,2%), Винницкой (на 8%), Хмельницкой (на 7,9%), Житомирской (на 7,2%) и Ривненской (на 7,1%) областях.
При этом сокращение зарплаты было зафиксировано в Волынской (на 5,3%), Тернопольской (на 4,3%), Черновицкой (на 1,8%), Харьковской (на 1,4%) областях и Киеве (на 3,8%).
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Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в Киеве (15,28 тыс. грн), самый низкий – в Черновицкой области (7,56 тыс. грн).
В апреле 2020 года заработная плата повысилась в сельском хозяйстве на 13,7% к апрелю 2019 года, в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования – на 13%, административного и вспомогательного обслуживания – на 10,4%, образовании – на 9,8%, здравоохранении – на 4,3%, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – на 2,7%, финансовой и страховой деятельности – на 2,1%.
Тогда как зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 38%, операций с недвижимостью – на 13,1%, в сфере информации и телекоммуникаций – на 10,7%, строительстве – на 10,2%, предприятий транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 5,9%, оптовой и розничной торговли – на 5,7%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 1,7%.
Как сообщалось, по данным Госстата, реальная заработная плата в Украине в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года увеличилась на 9,3%, по сравнению с февралем 2020 года – на 4,8%.
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Ну разве что традиционный небольшой рост в декабре 2019 - премии, 13я зарплата и т.д...
По факту, рост средней зарплаты ОСТАНОВИЛСЯ с июля 2019 и началось ее падение... эпоха бедности перешла в эпоху нищеты...
https://biz.censor.net/news/3184936/realnaya_zarplata_v_ukraine_v_fevrale_vozrosla_na_122_gosstat
https://focus.ua/politics/451370-ekonomika_vziala_razgon_spotknulas_i_riskuet_proekhatsia_litsom_po_zemle__zelenskii
или тебе сложно понять, что максимум средней зп в 2019 при Порохе был ВЫШЕ - чем за весь год при вислюке оманськом?
или ты настолько тупое недоразумение - что цифр не понимаешь?
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2019/
средняя зарплата в Украине в 2019 росла с 9223 (январь) до 10971 (июль)..
после этого - ВСЕГДА была меньше (кроме декабря : плюс премии и 13я за год).. например, с августа по ноябрь 10537... 10679..
В 2020 году - максималоьная средняя зарплата составляла (да-да.. в феврале) 10847 грн.. что МЕНЬШЕ чем максимум(10947) в 2019.. (в марте - отпускные перед началом карантина)
более того, твой осел криворогий - самО плаколось в марте что "пЫстец, зебилы - лохи, налоги не платят, Ыканомика после разгона в первом полугодии 2019 - во второй половине 2019 и начале 2020 - "спЫткнулась и проехалась мордой по асфальту"..
И это было за МЕСЯЦ до карантина))
Это при Порохе РОСТ с 9223 грн до 10 947 грн.. на 18,7% (!) за ПОЛГОДА..
А что потом, напомнить?)
со 10 971 грн при Порохе до 10 537.. 10 679 или "рост" до 10847 грн?))так этот "рост" от вислюка оманського со знаком МИНУС за ГОД..
Еще раз, для особо тупых зебилов: средняя зарплата при вислюке оманськом за ГОД так и осталась НИЖЕ чем была при Порохе
как єто? то есть не 4000$?? как єто может бьіть? што, обманули нас опять? сначала Порошенку поверили, что он будет в Европу вести, а он.. подождите, а он.. вел в Европу... гм.. гм... что ж єто такое
Началась эпоха НИЩЕТЫ.