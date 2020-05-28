Рост зарплат сменился падением на 10%, – Госстат

Реальная заработная плата в Украине в апреле 2020 года по сравнению с мартом снизилась на 9,6%, по сравнению с апрелем 2019 года падение составило 0,4%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 8,9%, а в годовом измерении (к апрелю 2019 года) – выросла на 1,6%, составив 10,43 тыс. грн.

Ведомство уточняет, что в марте текущего года она составляла 11,45 тыс. грн, феврале – 10,85 тыс. грн, январе – 10,73 тыс. грн.

По данным ведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее наблюдался в Луганской (на 15,3%), Николаевской (на 10,2%), Кировоградской (на 10%), Сумской (на 9,5%), Херсонской (на 8,6%), Черкасской (на 8,2%), Винницкой (на 8%), Хмельницкой (на 7,9%), Житомирской (на 7,2%) и Ривненской (на 7,1%) областях.

При этом сокращение зарплаты было зафиксировано в Волынской (на 5,3%), Тернопольской (на 4,3%), Черновицкой (на 1,8%), Харьковской (на 1,4%) областях и Киеве (на 3,8%).

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Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в Киеве (15,28 тыс. грн), самый низкий – в Черновицкой области (7,56 тыс. грн).

В апреле 2020 года заработная плата повысилась в сельском хозяйстве на 13,7% к апрелю 2019 года, в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования – на 13%, административного и вспомогательного обслуживания – на 10,4%, образовании – на 9,8%, здравоохранении – на 4,3%, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – на 2,7%, финансовой и страховой деятельности – на 2,1%.

Тогда как зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 38%, операций с недвижимостью – на 13,1%, в сфере информации и телекоммуникаций – на 10,7%, строительстве – на 10,2%, предприятий транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 5,9%, оптовой и розничной торговли – на 5,7%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 1,7%.

Как сообщалось, по данным Госстата, реальная заработная плата в Украине в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года увеличилась на 9,3%, по сравнению с февралем 2020 года – на 4,8%.