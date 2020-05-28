В Киеве и области фиксировать нарушения на дорогах будут 50 камер, – Геращенко

С 1 июня в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации будут фиксировать нарушения скоростного режима на дорогах, а нарушители будут привлекаться к ответственности.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 1 июня начнется работа системы автофиксации в штатном режиме", - сказал Геращенко.

По его словам, в Киеве и Киевской области фиксировать нарушения будут 50 камер, они будут ориентированы на выявление нарушителей скоростного режима.

В своем Facebook Геращенко уточнил, что камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

"В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине", - добавил замминистра.

Места установки камер будут согласовываться с Департаментом патрульной полиции.

"С самого начала в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости. Постепенно, уже в этом году, система будет фиксировать и другие нарушения ПДД - проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться полосой для маршрутных транспортных средств, по тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения", - написал Геращенко.

Также замминистра отметил, что для удобства МВД подготовило информацию о работе системы автофиксации нарушений ПДД для всех заинтересованных лиц в удобной форме - вопросах на ответах, с которой можно ознакомиться по ссылке.