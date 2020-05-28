Оборот продуктовых магазинов Fozzy Group за год вырос на 18%

Консолидированный оборот торговых сетей, входящих в состав Fozzy Group, по итогам 2019 увеличился на 18,1% и составил 78,1 млрд грн (без НДС).

Об этом говорится в сообщении группы компаний Fozzy Group, передает БизнесЦензор.

В течение 2019 году в сетях, входящих в Fozzy Group, был открыт 71 новый магазин: в частности, 23 дизайнерских супермаркета "Сильпо", 17 магазинов у дома "Фора", 3 дискаунтераы Thrash!, 12 магазинов мобильной связи и 16 фарммаркетов "Белая ромашка".

Общее количество магазинов, входящих в Fozzy Group на конец 2019 года составило 695 торговых точек, из них продуктового направления – 553 магазина общей площадью около 1,2 млн кв. м.

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Как сообщалось, ЧАО "Фоззи Групп" завершило 2019 год с чистым убытком в размере 5 млн грн, тогда как в 2018 году получило чистую прибыль 147,7 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность ЧАО в прошлом году выросла в 27 раз – до 2,5 млрд грн, текущие обязательства возросли на 83% – до 2,4 мрд грн. Долгосрочных обязательств у компании нет.

ЧАО "Фоззи Групп" создано в 2005 году.

Согласно данным Единого госреестра, в 2019 году компания изменила основный вид деятельности на консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ранее была деятельность холдинговых компаний). Был также увеличен уставный капитал – до 32 млн грн с 2 млн грн.

Согласно данным НКЦБФР, акционером ЧАО является ООО "Фоззи Групп" (98,6%). По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром указан Владимир Костельман.