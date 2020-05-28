Крупнейшая авиакомпания США уволит 30% административного персонала

Крупнейшая авиакомпания США American Airlines Group Inc. планирует сократить 30% управленческого и административного персонала.

Об этом говорится в письме исполнительного вице-президента American Airlines по связям с общественностью Элиз Эбервейн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сокращения затронут более 5 тыс. из примерно 17 тыс. руководящих и вспомогательных работников, пишет The Wall Street Journal.

Сотрудникам предлагается воспользоваться программой добровольных увольнений, которая будет действовать до 10 июля включительно. Если этого будет недостаточно, компания начнет программу принудительных увольнений.

Руководство American хочет уменьшить размер компании на фоне падения спроса на воздушные перевозки в связи с пандемией коронавируса, которое заставило авиаперевозчиков поставить в парк сотни самолетов и урезать количество рейсов.

"Мы должны готовиться к тому, что будем управлять менее крупной авиакомпанией в обозримом будущем", – отмечается в письме вице-президента American Airlines.