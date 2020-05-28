Аварийная служба "Харьковгоргаза" получила почти 4 тысячи сообщений об утечке газа

За первые пять месяцев 2020 года аварийно-диспетчерская служба АО "Харьковгоргаз" приняла 5,2 тыс. заявок, из них 3,7 тыс. – об утечке газа.

Как уточнили в пресс-службе компании, причинами обращений по большей части являются утечки на внутридомовых газопроводах: в подъездах, кухнях квартир и частных домов, а также утечки и неисправности бытовых газовых приборов и счетчиков газа, передает БизнесЦензор.

При этом нередки вызовы на утечки газа из надземной части газопроводов-вводов многоэтажек и иногда от жителей частного сектора.

Почти 70% заявок связанные с аварийными ситуациями на внутридомовых сетях, которые могут привести к трагическим последствиям, отмечают в компании.

"Причиной трагедии чаще всего становится халатность хозяев. Самовольное вмешательство в целостность газовых приборов и внутридомовых газопроводов, использование газовых приборов не по назначению, пренебрежение проверкой тяги и несоблюдение в надлежащем состоянии систем дымових и вентиляционных каналов, пользование неисправным и устаревшим газооборудованием – это основные нарушения, допускаемые потребителями", – подчеркивается в сообщении.

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В компании напомнили, что согласно требованиям действующего законодательства владелец, балансодержатель или арендатор обеспечивает содержание систем газоснабжения, а также отвечает за техническое состояние газопроводов, приборов и вентиляционных каналов.

В свою очередь аварийно-диспетчерская служба АО "Харьковгоргаз" работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю. В газовой компании функционируют одновременно 12 бригад, в течение суток.

"При обнаружении запаха газа, внезапного исчезновения газа в доме, при обнаружении вмешательства посторонних лиц в работу газовых сетей, при аварийных ситуациях немедленно сообщите в аварийную службу газораспределительного предприятия по телефону "104", – напоминают в "Харьковгоргазе".