Uber Shuttle возобновит работу сервиса в Киеве с 1 июня

Сервис по вызову такси Uber восстановит работу 22 маршрутов Uber Shuttle в Киеве с 1 июня.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

С 1 июня все 22 маршрута Uber Shuttle снова станут доступны для всех пользователей.

"Маршруты и цены будут такими же, как и в начале года, с незначительными исключениями. Медицинские работники после подачи заявки на получение специального кода Uber Medics по-прежнему смогут пользоваться услугой бесплатно", - отмечается в сообщении.

Внутренние поверхности всех шаттлов будут обрабатываться антисептическими средствами после каждой смены, а сами шаттлы проходить ежедневную дезинфекцию внутри и снаружи.

Водители и пассажиры получат напоминания о санитарных мерах предосторожности, таких как мытье рук и ношение маски или повязки для лица.

"Водителям и пассажирам понадобится ответить на конкретные контрольные вопросы в приложении, подтвердив, что они приняли эти меры, прежде чем они смогут забронировать поездку или выйти на линию. Для поддержания социального дистанцирования количество пассажиров будет ограничено таким образом, чтобы возле каждого занятого места было одно свободное", - подчеркивают в Uber.

В компании также отметили, что с учетом новой реальности, образующейся после окончания карантина, существует необходимость в четкой нормативной базе для транспортных услуг.

"Понимая сегодняшние потребности в безопасных способах передвижения, а также новые технологические возможности, Uber направил Министерству инфраструктуры предложение о внесении поправок в закон "Об автомобильном транспорте", чтобы создать четкую нормативно-правовую базу, которая готова к будущему", - подчеркивают в компании.

В Uber также подчеркнули, что будут продолжать инвестировать в Украину.

С момента запуска Uber Shuttle в мае 2019 года, сервис расширил географию своей работы с 4 до 22 маршрутов. Сервис доступен с понедельника по пятницу с 7 утра до 9 вечера. По данным Uber более 50 тыс. человек воспользовались Uber Shuttle в Украине.