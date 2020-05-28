Жителям Закарпатья предложили реструктуризировать долги за газ

ООО "Закарпатгаз Сбыт" предоставляет своим клиентам-должникам подписать договор реструктуризации долга, что позволит минимизировать риски отключения от газоснабжения в межотопительный период и избежать судебной процедуры.

Как сообщает пресс-служба компании, за минувший отопительный период жители Закарпатской области увеличили долги за потребленный газ на 10% – по состоянию на начало мая они достигли 950 млн грн, передает БизнесЦензор.

"Мы будем предоставлять возможность оплатить потребленный газ частями той категории граждан, которые по состоянию на 1 октября 2019 года не имели задолженности за потребленный газ, а в промежутке между октябрем и маем оплатили за газ не менее 50%. Также есть еще два требования: претенденты на реструктуризацию долга не должны быть субсидиантами и не должны быть отключены от системы газоснабжения", – пояснила директор "Закарпатгаз Сбыта" Виктория Томинец.

Договор реструктуризации позволит рассрочить оплату долга равными частями с 1 июня по 1 сентября 2020 года и войти в следующий отопительный сезон без долгов.

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В компании уточнили, что при выполнении основных условий реструктуризации долга, потребителю необходимо направить на электронный адрес ООО "Закарпатгаз Сбыт" [email protected] следующие документы: копию паспорта владельца или лица, заключившего заявление-присоединение к условиям типового договора на поставку природного газа, и справку о присвоении идентификационного кода.

Кроме того, для удобства в коммуникации необходимо предоставить номер телефона для обратной связи. Работники компании проверят выполнение потребителем вышеприведенных условий и предоставленные документы, оформят соглашение и пригласят потребителя для подписания.

В компании отмечают, что предложение подписания такого договора не предусмотрено для тех потребителей, которым уже прекращено газоснабжение и/или дело о взыскании долга по ним передано в суд или исполнительную службу.