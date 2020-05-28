Криклий анонсировал возобновление навигации по всей протяженности Днепра с 1 июня

Навигацию на Днепре после завершения капитального ремонта Каневского судоходного шлюза полностью откроют с 1 июня.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил во время инспекции шлюза вместе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрием Киселем, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Судоходные шлюзы Днепровского каскада были построены более 50 лет назад. Еще с 90-х проведения их капитального ремонта откладывалось из-за нехватки государственных средств. Решение о ремонте Каневского шлюза было принято в 2018 году, но работы не проводились в установленные сроки. Только после вмешательства Министерства и замены руководства ГП "Укрводшлях" мы нашли возможность завершить капремонт. И даже на 10 дней быстрее запланированной даты – 1 июня будет открыта вся навигация", – сказал Криклий.

Как сообщалось, в текущем году навигация по реке Днепр начала постепенно открываться с 6 марта на гидротехнических сооружениях нижнего каскада.

При этом навигация на Каневском шлюзе должна была начаться с 10 июня.