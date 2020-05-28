НАБУ сообщило о подозрении еще двум партнерам сына Гладковского в деле "Укроборонпрома"

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении еще двум участникам коррупционной схемы по поставке товаров неизвестного происхождения ГК "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов и последующей легализацией средств, приобретенных преступным путем.

Об этом говорится в сообщении НАБУ, передает БизнесЦензор.

Речь идет о представителях конвертационного центра. Действия новых подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины. Таким образом, общее количество лиц, задействованных в схеме, возросло до семи.

По данным следствия, участники коррупционной схемы в 2015-2017 годах использовали подконтрольное им ООО "Оптимумспецдеталь" и другие субъекты хозяйствования для поставки товаров неизвестного происхождения предприятиям государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов. За время действия схемы "Укроборонпрома" поставлено товаров на сумму около 165 млн грн.

В результате преступления в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 млн грн - налог на добавленную стоимость, 23,57 млн грн - налог на прибыль. Как выяснило следствие, полученные преступным путем средства подозреваемые в уголовном производстве легализовали и использовали по своему усмотрению.

Как сообщалось, 29 апреля НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем лицам, которые фактически руководили и обеспечивали работу ООО "Оптимумспецдеталь". 5 мая сообщили о подозрении одном из номинальных руководителей ООО "Оптимумспецдеталь", который стал пятым подозреваемым.

В то же время, 30 апреля в НАБУ сообщали об уведомлении о подозрении в связи с коррупционными действиями в оборонной сфере шестерых человек, среди которых - бывший заместитель министра обороны и фактические руководители ООО "Оптимумспецдеталь". В сообщении НАБУ не указывалось имя бывшего замминистра обороны, но, как стало известно агентству Интерфакс-Украина, речь идет об Игоре Павловском, которому Высший антикоррупционный суд в связи с новым подозрением на тот момент уже избрал меру пресечения в виде залога.

Следствие установило, что экс-замминистра обороны и директор департамента Минобороны в сговоре с бывшим первым замсекретаря СНБО, который к тому моменту уже являлся подозреваемым в совершении этого преступления, в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом. Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, по версии следствия, аффилированная с должностными лицами СНБО. В результате государство незаконно переплатило этой компании 17,44 млн грн. В результате действий ООО "Оптимумспецдеталь" государство недосчиталось более 49 млн грн.

Досудебное расследование указанных фактов детективы осуществляют с ноября 2019 года, когда подследственность по делу было определено за НАБУ.