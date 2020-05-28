Буславец прокомментировала трудоустройство своего сына в "Энергоатоме"

И.о. министра энергетики Ольга Буславец считает, что ее сын не занимает руководящих должностей в "Энергоатоме", а поэтому обвинения в коррупции со стороны народного депутата Гео Лероса из-за ее поручения рассмотреть возможность майнить криптовалюту на АЭС не имеет основний.

Об этом Буславец заявил на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Она уточнила, что ее сын работает в подразделении "Энергоатом-трейдинг", куда он устроился после получения степени магистра по экономике, а его должность в подразделении "Энергоатома" "ни на что не влияет".

"Если бы мой сын был топ-менеджером или занимал наивысшую должность…. Это самая низшая должность, которая соответствует его квалификации. Если этот человек (Гео Лерос, – ред.) считает, что мой сын может влиять на работу "Энергоатома" – мне очень смешно", – заявила Буславец.

По словам глава Минэнерго, она предложила "Энергоатому" рассмотреть возможность открыть майнинговый дата-центр после рабочего заседания, где представитель компании сообщил ей о возможности организовать дополнительный рынок сбыта.

"Еще прошлой осенью какая-то компания предложила "Энергоатому" разместить дата-центр на площадке Запорожской атомной станции, чтобы обеспечить постоянный сбыт электроэнергии. Поэтому было распоряжение рассмотреть, насколько это возможно реализовать. Это рабочее поручение, не вижу в этом ничего плохого", – сказала Буславец.

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В свою очередь Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло заявление народного депутата Гео Лероса относительно потенциального конфликта интересов у Ольги Буславец, сообщила пресс-служба агентства.

"На основании заявления начат мониторинг соблюдения Ольгой Буславец законодательства по вопросам предотвращения конфликта интересов", – сообщили в НАПК.

В агентстве уточнили, что в своем обращении к НАПК от 28 мая Лерос утверждает, что у и.о. министра энергетики возник конфликт интересов во время предоставления отдельного поручения директорату развития ядерной энергетики и атомной промышленности министерства и ГП "НАЭК "Энергоатом".

Ранее народный депутат Гео Лерос ("Слуга народа") заявил, что его обращение в НАПК связано с поручением врио министра относительно возможной реализации проекта по майнингу криптовалют атомными станциями при участии подразделения НАЭК "Энергоатом-трейдинг".

Как сообщалось, ранее было опубликовано письмо и.о. министра энергетики и охраны окружающей среды Ольги Буславец, которая поручила НАЭК "Энергоатом" рассмотреть возможность использования ядерной электроэнергии для майнина криптовалют, а также актуализировать планы по закупке госпредприятием ядерного топлива в связи с уменьшением объемов производства электроэнергии блоками атомных электростанция (АЭС).

Напомним, Согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.