"Укрзализныця" запустит электрички в первых 10 областях

"Укрзализныця" с 1 июня начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов в первых 10 областях.

Как передает БизнесЦензор, об этом и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик сообщил на своей странице в сети Facebook.

"На сегодня "Укрзализныця" получила разрешение на запуск в 10 областях. Со следующей недели восстановят свои маршруты 214 электрички", – сообщил глава компании.

В частности, с 1 июня движение пригородных поездов возобновится в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой области (d направлении Жмеринка - Гречаны и Хмельницкий - Волочиск),

"Пассажиры должны соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину. Перечень пригородных поездов, которые восстановят движение с 1 июня, уже в ближайшее время появится на официальных сайтах региональных филиалов "Укрзализныци", – добавил Юрик.

Как уточнили в пресс-службе компании, с 1 июня на филиале "Донецкая железная дорога" начнут курсировать 38 поездов, "Львовская железная дорога" – 20 поездов, "Одесская железная дорога" – 44 поезда, "Южная железная дорога" – 112 поездов.