"Укрзализниця" открыла продажу билетов еще на три поезда с 1 июня
"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на три поезда дальнего следования с 1 июня.
Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.
Как сообщается, "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на три поезда: №782/781 сообщением Киев-Черкассы, №786/785 Киев-Шостка; №790/789 Киев-Кропивницкий.
С учетом указанных поездов уже открыта продажа билетов на 29 поездов. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах "Интерсити" и при посадке в вагон в ночных поездах.
Кроме того, будет проводиться санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Будь ласка, зачекайте...
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