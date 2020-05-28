"Укрзализниця" открыла продажу билетов еще на три поезда с 1 июня

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на три поезда дальнего следования с 1 июня.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на три поезда: №782/781 сообщением Киев-Черкассы, №786/785 Киев-Шостка; №790/789 Киев-Кропивницкий.

С учетом указанных поездов уже открыта продажа билетов на 29 поездов. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах "Интерсити" и при посадке в вагон в ночных поездах.

Кроме того, будет проводиться санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.