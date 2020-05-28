Власти Украины вновь запретили гражданам выезд за границу, – посольство Великобритании

Власти Украины вновь запретили гражданам покидать страну.

Об этом свидетельствует сообщение посольства Великобритании о запланированном на 3 июня специальном рейсе авиакомпании SkyUp из Киева в Лондон, передает БизнесЦензор.

"Обращаем ваше внимание, что украинские власти сообщили нам, что только украинцы, которые постоянно проживают в зарубежных странах, смогут покинуть Украину", – сказано в сообщении.

В посольстве призвали украинцев, которые хотят купить билет являются резидентами Великобритании, подать документы в дипломатическое ведомство до 31 мая.

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Как сообщалось, в конце апреля МАУ заявила об отмене авиарейса с украинцами на борту из-за запрета Государственной авиационной службы Украины. После скандала самолет авиакомпании все-таки вылетел из Киева в Лондон с девятичасовой задержкой.

Рейс был организован для доставки на работу в Великобританию украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом. Этот рейс был организован по заказу работодателя.

В тот же день этого премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с послом ЕС в Украине, заявив, что Кабинет министров будет вести переговоры с европейскими странами, которые выразят желание пригласить украинских рабочих на сезонные работы, при этом правительство будет контролировать условия трудоустроства мигрантов.

В МИД и Минэкономики тогда заявили Кабинет министров будет отдельно рассматривать каждый поступивший от стран-партнеров запрос о потребности в сезонных работниках из Украины.

В то же время позднее Шмыгаль заявлял, что правительство не вводило никаких ограничений на выезд из Украины, в том числе для трудовых мигрантов, назвав такие заявления "фейком и враньем"

Ранее посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в комментарии эстонском изданию ERR рассказал, что Финляндия этой весной планировала привезти работников из Украины, но украинское правительство приостановило чартерные рейсы после доставки первых 200 человек в Хельскинки и сезонных работников больше не выпускают за границу.