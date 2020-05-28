Минобороны предложило рассмотреть вопрос передачи объектов "Укрбуда" на заседании Кабмина

Министерство обороны предложило рассмотреть на очередном заседании Кабинета министров вопрос заключения соглашений о строительстве жилищных комплексов корпорации "Укрбуд" на землях министерства на условиях, предложенных компанией "Киевгорстрой".

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С целью решения вопроса завершения строительства жилищных комплексов Украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд" на землях Минобороны в адрес премьер-министра Украины направлено письмо, в котором предложено рассмотреть на очередном заседании Кабинета министров вопрос заключения соответствующих соглашений на условиях, предложенных частным акционерным обществом "Холдинговая компания "Киевгорстрой", также прекращение хозяйственных споров", – сообщили в министерстве.

Как сообщалось, 20 мая на пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Зеленский порекомендовал мэру Киева Виталию Кличко подключиться к решению вопроса с корпорацией "Укрбуд" и отчитаться о ситуации.

В свою очередь Кличко заявил, что проблемные вопросы с недостроями корпорации "Укрбуд" не входят в компетенцию городского головы и городской власти, а договора на достройку домов на землях Минобороны должно подписать само министерство.

12 декабря 2019 года в эфире программы "Право на владу" Зеленский сообщил о том, что проблема заморозки строительства жилых комплексов корпорации "Укрбуд" будет решена и эти объекты достроит компания "Киевгорстрой".

"Мы знаем этот вопрос, мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Здесь все команды работали вместе, и Офис президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос. На сегодня, на вечер (12 декабря) этот вопрос решен, и вся эта недвижимость будет достроена - на себя взял обязательства "Киевгорстрой", - сказал он тогда.