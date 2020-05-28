Шмыгаль анонсировал увеличение государственного оборонного заказа

Кабинет министров в рамках пакета мер по стимулированию экономики рассматривает возможность предоставления государственной поддержки крупным промышленным предприятиям с большой долей государственной собственности.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время встречи с послами стран Большой семерки, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Шмыгаль отметил, что есть идея воспользоваться предоставлением финансовой или индустриальной поддержки крупным промышленным предприятиям с большой долей государственной собственности, как одним из инструментов разогрева экономики и развития промышленности.

"Мы намерены увеличить финансирование и заказы в промышленной сфере, оборонной сфере уже в этом году для того, чтобы сохранить рабочие места, а также дать возможность работать сопутствующим бизнесам. Это одна из частей нашего большого плана выхода из экономического кризиса", – заявил премьер.

Шмыгаль добавил, что сегодня на повестке дня также стоят реформы, которые облегчат экономическое развитие.

"Это реформа таможни, реформа налогообложения малого и микробизнеса. Нам также надо делать, как мы это называем "регуляторную гильотину" – реформу по дерегуляции, чтобы всячески облегчить работу малого бизнеса", – отметил глава правительства.

Согласно сообщению, участники встречи также обсудили ситуацию с преодолением пандемии Covid-19, одобренную Кабинетом министров Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии коронавируса, продолжение медицинской реформы в Украине, сотрудничество Украины с МВФ и другие актуальные вопросы сотрудничества.

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Как сообщалось, накануне Шмыгаль заявил, что Кабинет министров подготовил программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-109, которая будет опубликована в течении трех дней. По словам премьер-министра, работа над документом длилась полтора месяца и "красной нитью" в нем стала защита украинских товаров, работ, услуг от импортных альтернатив.