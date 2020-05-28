МАУ не планирует возобновлять дальнемагистральные рейсы в ближайший год

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует начать перезапуск программы полетов с выполнения международных среднемагистральных (point-to-point) рейсов, способных демонстрировать высокую загрузку без поддержки транзита.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает БизнесЦензор.со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В компании уточнили, что планы по рестарту работы рассчитаны с учетом оптимистического сценария по снятию ограничений на свободное пересечение границы Украины с 15 июня 2020 года как для украинцев, так и иностранцев.

МАУ прогнозирует, что после восстановления операционной деятельности пассажиропоток авиакомпании сократится примерно на 46% – до 1,9 млн пассажиров (из которых 0,986 млн уже перевезено с начала 2020 года до начала локдауна).

На начальном этапе рестарта – до апреля 2021 года – перевозчик планирует выполнять международные среднемагистральные point-to-point рейсы, которые способны демонстрировать высокую загрузку без поддержки транзита, а также восстановить внутренние рейсы. На втором этапе – после нормализации трафика – восстановить минимальную международную сеть.

В МАУ также отмечают, что выполнение дальнемагистральных рейсов возможно после организации ключевых фидерных маршрутов – ориентировочно с апреля 2021 года.

"В начале возобновления полетов в расписании МАУ планируется задействовать до 14 воздушных судов с последующим увеличением до 28 самолетов. Дальнемагистральный флот МАУ будет сокращен, исходя из потребностей первого этапа восстановления. В дальнейшем будет приниматься решение о необходимости расширения парка широкофюзеляжных самолетов с учетом наличия трафика и в зависимости от изменений рынка", – подчеркнули в авиакомпании.

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Также для эффективной работы на измененном после пандемии авиарынке МАУ вводит ряд изменений в базовый продукт.

"В частности, авиакомпания планирует упростить тарифную политику, уменьшить емкость салонов бизнес-класса, увеличить долю прямых продаж через сайт, а также внедрить на сайте сервис полного цикла, позволяющий пассажирам самостоятельно вносить изменения в бронирования. Целевая модель авиакомпании - увеличить утилизацию флота и снизить удельные затраты, сохранив при этом значительный транзитный потенциал", – подчеркивают в МАУ.

Как сообщалось, МАУ начала процесс вынужденного сокращения 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с введенными Украиной противоэпидемическими карантинными мерами.

Как сообщалось, ранее МАУ обратилась к правительству с просьбой предоставить предприятию стабилизационный кредит в размере $50 млн под 5-6% для поддержания финансовой стабильности предприятия.