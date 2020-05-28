Кабмин поручил Петрашко назначить нового главу Госгеокадастра без конкурса

Кабинет министров поручил министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко назначить главу Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №580-р от 27 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Как отмечается в документе, решение принято по предложению самого Петрашко.

Как сообщалось, 25 мая Кабинет министров уволил Дениса Башлыка с должности главы Госгеокадастра и назначил замглавы Госгеокадастра Юлию Мороз временно исполняющей обязанности руководителя ведомства.

Башлык возглавлял Госгеокадастр с ноября 2019 года и был назначен на должность по итогам открытого конкурса.

Напомним, Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.