Германия отказалась предоставить убежище экс-депутату Онищенко, он может скрыться в России

В начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев отказало подозреваемому в организации схем присвоения госсредств Александру Онищенко в предоставлении политического убежища в Германии и призвало его немедленно покинуть территорию страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего земельного суда Ольденбурга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Два года назад немецкое посольство в Мадриде отказалось выдать Онищенко национальную визу, с которой украинец мог бы претендовать на вид на жительство в Германии. Для получения такой визы бывший депутат и газовый бизнесмен трудоустроился директором основанной им же немецкой фирмы, на которую он оформляет покупку элитных лошадей для собственного ранчо.

После решения Высшего земельного суда Ольденбурга не выдавать Александра Онищенко Украины 27 мая ексдепутат немедленно был уволен из следственного изолятора, где провел без нескольких дней полгода. Сейчас обвиняемый на родине в многомиллионных газовых сделках Онищенко находится на своем ранчо в земле Нижняя Саксония,

Адвокат беглого экс-депутата Доминик Клаук заявил, что его подзащитный обжаловал в суде города Оснабрюк отказ в предоставлении убежища. Онищенко также подал ходатайство на разрешение остаться в Германии на период судебного разбирательства.

"Александр Онищенко хочет остаться в Германии", – отметил адвокат.

В то же время Клаук подтвердил, что Онищенко получил гражданство России и если Германия откажет бывшему депутату в убежище, у него остается возможность поехать в РФ.

Кроме того, защитник Онищенко надеется, что его подзащитный сможет путешествовать и другими странами Европы. В то же время в Испании, где несколько лет после побега проживал Александр Онищенко, суды ранее отказали ему в убежище и распорядились выдать беглеца Украины.

Юрист сообщил, что после решения Высшего земельного суда Ольденбурга не выдавать Александра Онищенко Украине 27 мая экс-депутат был освобожден из следственного изолятора, где провел почти полгода. Сейчас он находится на своем ранчо в земле Нижняя Саксония.

Читайте также: Германия отказалась выдать Украине беглого экс-нардепа Александра Онищенко

Как сообщалось, накануне судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции из Германии в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко. Судьи не нашли подтверждения политических преследований Онищенко в Украине, но решили, что украинская сторона не предоставила доказательств возможности предоставить беглому депутату допустимых условий содержания в СИЗО.

Напомним, немецкие правоохранители 29 ноября 2019 года задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

По версии следствия, Александр Онищенко причастен к хищению более 1,6 млрд грн с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более чем 740 млн грн.

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

В Украине Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 13 мая 2020 года начал рассмотрение по существу "газового дела" Александра Онищенко.