БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2519 відвідувачів онлайн
Новини
426 0

МВД планирует автоматически передавать Минюсту информацию об штрафах за нарушение ПДД

МВД планирует автоматически передавать Минюсту информацию об штрафах за нарушение ПДД

Министерство внутренних дел Украины планирует автоматически передавать Министерству юстиции информацию об административных правонарушениях, в том числе о нарушениях Правил дорожного движения.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко а брифинге, посвященном запуску работы системы фото и видеофиксации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается вопроса о том, что некоторые люди не хотят оплачивать штрафы (в том числе за ПДД с учетом того, что с 1 июня в Киеве и области заработает автофиксация превышения скорости на дорогах). И мы очень тесно сейчас работаем с командой Минюста, чтобы автоматически передавать все факты административных правонарушений и штрафов в Минюст электронным путем", - сказал Геращенко.

По его словам, МВД просит Минюст и Исполнительную службу, чтобы они "относились серьезно, в том числе в вопросах взыскания долгов по штрафам за нарушение дорожного движения".

"Нет смысла начислять человеку десятки штрафов, если он не будет их выплачивать", - отметил замминистра.

Он пообещал, что в этом плане будет "новое качество сотрудничества Полиции с Государственной исполнительной службой в вопросах взыскания долгов".

Автор: 

МВС (528) Мін'юст (627) порушення (162) ПДР (113)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 