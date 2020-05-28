Япония увеличит расходы на стимулирование экономики до $2,2 триллиона

Кабинет премьер-министра Японии Синдзо Абэ одобрил новый пакет мер стимулирования на $1,1 триллиона чтобы предотвратить более глубокую рецессию в третьей по величине экономике мира из-за коронавируса.

Пакет мер на 117 триллионов иен будет частично финансироваться за счет еще одного дополнительного бюджета и дополнит первый пакет стимулирования на такую же сумму, который власти уже развернули в апреле, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Мы должны защищать бизнес и занятость любыми средствами перед лицом предстоящей трудной дороги. Мы также должны принять все необходимые меры для подготовки ко второй волне эпидемии", – сказал Абэ на встрече с законодателями от правящей партии.

Для финансирования этих расходов Япония выпустит дополнительные государственные облигации на сумму 31,9 триллиона иен в рамках второго дополнительного бюджета на текущий финансовый год, заканчивающийся в марте 2021 года.

Новый пакет мер предусматривает увеличение расходов на медицину, помощь компаниям, которые столкнулись с трудностями в оплате аренды, и дополнительные субсидии компаниям, пострадавшим от резкого падения продаж.

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Готовясь к возможной второй волне эпидемии, правительство зарезервировало 10 триллионов иен, которые могут быть использованы для экстренных расходов.

Для облегчения финансирования правительство обязалось увеличить финансовую поддержку компаний, пострадавших от пандемии, до 140 триллионов иен с 45 триллионов иен в предыдущем пакете, расширив беспроцентное кредитование и предложив субординированные кредиты и капитал.

Как отмечает агентство, после принятия нового пакета общие расходы Японии на борьбу с последствиями коронавируса составят 234 триллиона иен (2,18 трлн $), достигнув 40% ВВП страны. Совокупные расходы станут одним из самых крупных фискальных пакетов для борьбы с коронавирусом в мире, приблизившись по размеру к программе помощи США в размере 2,3 $ триллиона.