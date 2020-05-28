Владельцы сети "Эпицентр" показали 50 миллионов дивидендов и новый холдинг на Кипре

Совладельцы компании "Эпицентр К" – народный депутат Александр Герега и его супруга Галина – задекларировали 58,4 млн грн совместного дохода за 2019 год и новую компанию Epiagro Holding Limited, зарегистрированную в июле 2019 года на Кипре.

Согласно электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год, из суммы общего дохода семьи Герег 48,7 млн грн составили дивиденды от деятельности ООО "Эпицентр К", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, 25,2 млн грн дивидендов получил Александр Герега и 23,6 млн грн – его жена Галина.

Кроме того, согласно декларации Гереги в 2019 году создали новую холдинговую компанию Epiagro на Кипре.

Супруги также являются совладельцами двух вилл в Испании с земельными участками под ними площадью 3,2 и 1,4 га, приобретенных в 2017 и 2018 годах соответственно.

Зарплата депутата Александра Гереги в 2019 году составила 588,2 тыс. грн, проценты от депозита в "Альфа-банке" – 4,8 млн грн.

Зарплата Галины Гереги в "Эпицентре" составила 1,5 млн грн, проценты в "Альфа-банке" – 2,6 млн грн.

Сбережения Герег в "Альфа-банке" составили 58,8 млн грн и $150 тыс. Кроме того, Галина Герега имеет 558,1 тыс. евро сбережений в испанском банке Santander Bank.

Взнос супругов в вечурный инвестфонд "Оферент" – 3,1 млн грн (фонд является собственником ООО "Агроходинг 2012"). Кроме того, супруги хранят наличными 9,7 млн грн, 1,7 млн евро, $1,9 млн и 480 тыс. швейцарских франков.

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Как сообщалось, на минувшей неделе группа компаний "Эпицентр К" завершила сделку по приобретению части активов "Сварог Вест Групп" в Хмельницкой области, приобретя корпоративные права ООО "Хмельницк-Агро". Это позволило агрохолдингу Герег увеличить земельный банк почти на 40% – до 160 тыс. га.

ООО "Эпицентр К" развивает в Украине сеть одноименных торговых центров, оно было создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

"Эпицентр К" также развивает аграрное направление бизнеса с 2016 года. "Эпицентр Агро" входит в топ-10 крупнейших агрохолдингов в Украине и обрабатывает 160 тыс. га в Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Черкасской и Киевской областях. В его состав входят животноводческие комплексы, два семенных завода и элеваторы общей мощностью свыше 1 млн тонн.

По данным Единого госреестра, собственниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).