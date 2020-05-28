Austrian Airlines возобновит перелеты с 15 июня

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines возобновит пассажирские перелеты с 15 июня, спустя почти три месяца перерыва из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на заявление компании Lufthansa, владеющей этим авиаперевозчиком, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На первом этапе рейсы возобновятся по европейским направлениям - в Лондон, Париж и Брюссель, а также в Тель-Авив.

С 22 июня компания расширит список направлений, всего будут доступны перелеты в 37 городов мира.

В июле компания рассмотрит возможность возобновления перелетов на дальние дистанции.