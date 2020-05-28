Национальный центр Довженко объявил о банкротстве

Национальный центр Александра Довженко объявил о наступлении состояния неплатежеспособности.

Согласно заявлению Центра, с конца мая учреждение не способно платить обязательные налоги и выполнять существующие обязательства по договорам, передает БизнесЦензор.

Кроме того, существует задолженность по выплате зарплат сотрудникам за несколько месяцев.

"Как член Международной федерации киноархивов (FIAF) Центр вынужден сообщить правлению федерации об угрозе целостности уникального фильмофонда, охрану и соблюдение климатических условий хранения которого дальше обеспечивать возможности нет. Претензии кредиторов, подтвержденные через суд, будут удовлетворяться в порядке ареста имущества Центра", – сказано в заявлении.

В учреждении пояснили, что с начала года Центр не получил планируемое государственное финансирование из-за неутверждения Министерством финансов представленного Министерством культуры и информационной политики (МКиП) проекта паспорта бюджетной программы.

По данным Центра, за счет бюджетных средств покрывается 70% заработного фонда. По состоянию на май невыплаченной остается заработная плата работников за январь и февраль, в марте-мае было принято решение перевода всего личного состава в простой с сохранением 2/3 оклада.

При этом из-за введения на территории Украины карантина основной доход Центра, который на 70% состоит из дохода от аренды недвижимости и проведения мероприятий, в марте-апреле был полностью потерян.

В то же время Центр за свой счет осуществлял уплату необходимых налогов и сборов, оплату коммунальных услуг и охраны, обеспечивая сохранность фильмофонда, архивного и музейного фондов.

Читайте также: Совет по господдержке кино урезал финансирование программ

Директор Центра Иван Козленко подчеркнул, что с 2016 года Центр был прибыльным предприятием, завершив первый квартал 2020 года с показателем чистой прибыли 0,5 млн грн.

"Все годы с 2016 года, когда началось системное реформирование института, Центр был прибыльным предприятием и исправно платил в государственный бюджет не только налог на прибыль, но также дивиденды в объеме от 50 до 90% чистой прибыли", – написал Козленко на своей странице в Facebook.

"К сожалению, из-за вопиющей некомпетентности и откровенного саботажа новоназначенной на сомнительном конкурсе главы Госкино Кудерчук М.М. и начальника управления экономического развития и финансов Министерства Якубивского В.В., паспорта бюджетной программы 3806030 сих пор не подписаны, в Министерство финансов предоставлено заведомо некорректная информация о результативных показателях Центра, а любая коммуникация с Центром со стороны обоих должностных лиц игнорируется", – заявил глава Центра.

Он также подал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Как сообщалось, Кабинет министров 19 февраля назначил Марину Кудерчук председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Кудерчук с 2003 по 2017 год работала налоговым и экологическим инспектором в Запорожской области. Также менее года занимала должность директора коммунального кинотеатра в Запорожье.