Украина начала импорт бразильской сои

Резкий рост внутренних закупочных цен и дефицит предложения от производителей заставили украинскую компанию-переработчика Пологовский МЭЗ импортировать 20 тыс. тонн бразильской сои для обеспечения своих мощностей сырьем.

Об этом сообщается на сайте электронной зерновой биржи GrainTrade, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным портала, Пологовский МЭЗ, который является третьим по объему переработчиком сои в Украине, приобрел 20 тыс. тонн бразильской сои с поставкой в мае-июне в порт "Бердянск", что на два месяца обеспечит работу предприятия с мощностью 600 тонн в сутки.

"Бердянский морской торговый порт впервые за 17 лет работает с импортированными грузами, а соевые бобы Украина еще ни разу не импортировала. Уже разгружено первое судно объемом 5100 тонн, вошло в порт второе с 6000 тонн сои, а третье прибудет в начале июня", - отметили в GrainTrade.

Как поясняется на сайте электронной зерновой биржи, Украина, являющаяся крупнейшим европейским экспортером сои, из-за внутреннего дефицита существенно превысила традиционный объем импорта, составляющий лишь 5 тыс. тонн в год. Увеличение в текущем сезоне экспорта сои из Украины до 2,6 млн тонн уменьшило запасы сырья в стране.

Кроме того, в GrainTrade заметили, что на прошлой неделе еще один переработчик запросил импорт 30 тыс. тонн сои из Аргентины для выполнения своих обязательств по продаже шрота и масла. На портале не указывается, о какой компании идет речь.

"За год Украина сократила производство сои на 23% - до 3,7 млн тонн. В начале мая ее запасы составляли 576 тыс. тонн по сравнению с 1,5 млн тонн в этот период год назад. При этом на складах переработчиков хранилось только 140 тыс. тонн бобов. Однако фактические запасы сои могут оказаться ниже, чем официальные данные", - отметили в GrainTrade.

По данным биржи, внутренние цены на сою выросли на 27% - до 12,6 тыс. грн/тонна, или 467,47 $/тонна в порту вследствие низких запасов и падения курса гривни к доллару. В то же время бразильская соя лучшего качества с протеином 43-45% с поставкой в украинские порты будет стоить 390-400 $/тонна, а аргентинская с протеином 38-40% - примерно 390 $/тонна.

"Участники рынка опасаются, что подобные импортные закупки, нехарактерные для Украины, могут стать обычной практикой, если в 2020/2021 МГ производство сои останется низким даже после отмены властями "соевых поправок". Соей в Украине засеяно 1,4 млн га, поэтому ее урожай в 2020/2021 МГ снизится до 3,4 млн тонн. Однако отечественные переработчики могут предпочесть более дешевую южноамериканскую сою, а не платить высокую цену за украинские бобы", - подчеркнули в GrainTrade.