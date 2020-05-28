Министерство иностранных дел назначило спецпредставителя по санкционной политике

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, передает БизнесЦензор.

"Международные санкции являются важным внешнеполитическим инструментом влияния на те государства, физические и юридические лица, которые являются системными нарушителями международного права и прав человека. Алексей Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики", – сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что назначение Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований закона "О санкциях", а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институциями для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека.

Алексей Макеев – кадровый дипломат, до последнего времени возглавлял Департамент политики и коммуникаций МИДа. Его жена – бывшая заместитель министра финансов Елена Макеева.