Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Крупнейшие розничные сети АЗС 28 мая повысили стоимость сжиженного газа еще на 5-45 копеек за литр, средняя по стране цена выросла на 8 коп. – до 10,09 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть АЗК ОККО повысила цены в среднем на 18 копеек – до 10,66 грн/л. При этом цена автогаза на станциях ОККО в Донецкой области выросла на 40 коп. – до 10,99 грн/л, в Днепропетровской и Житомирской областях – на 30 коп./л, в остальных регионах – на 10-20 копеек за литр.

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, скорректировала цены в среднем на 3-4 копейки – до 9,45 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Закарпатской области, где группа увеличила цены сразу на 45 коп. – с 8,5 до 8,95 грн/л, а также в Черкасской области – на 40 копеек, до 9,70 грн/л.

В сети Glusco автогаз подорожал на 45 копеек – до 9,90 грн/л.

Сети AMIC, BVS, Chipo Род-Ник, Marshal, SUN OIL и Mango подняли цены на 10-20 копеек за литр.

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Как сообщалось, за неделю с 15 по 22 мая цены на сжиженный газ в сетях АЗС выросли в среднем на 93 копейки или на 10,8% – до 9,55 грн/л.

Стремительный рост оптовых цен на автогаз начался с начала второй декады мая на фоне резкого повышения спроса. С начала месяца цена автомобильных партий СУГ на ГНС повысилась на 48% – до 17,12 тыс. грн за тонну. При этом розничные цены с начала месяца увеличились на 20% (на 1,73 грн/л).

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л