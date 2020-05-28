МАУ Коломойского уволит треть сотрудников (обновлено)
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) начала процесс увольнения 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с введенными карантинными мерами.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, процесс сокращения персонала в соответствии с законодательством займет около двух месяцев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель – сохранить компанию и ключевой персонал, в частности летный. К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ", – заявил президент МАУ Евгений Дыхне.
По данным компании, на начало года в МАУ работало 2560 сотрудников. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что сокращение коснется, в первую очередь, административного персонала и бортпроводников.
В компании отметили, что дальнемагистральный флот МАУ также будет сокращен.
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Как сообщалось,ранее МАУ обращалась к правительству с просьбой предоставить предприятию льготный кредит в размере $50 млн под 5-6% для поддержания финансовой стабильности предприятия.
Президент МАУ Евгений Дыхне также заявлял, что обсуждается финподдержка авиакомпании со стороны собственников.
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из конечных бенефициаров компании является Игорь Коломойский.
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но, мляха муха, не могут быть ВСЕ хорошими сотрудниками..
без дерьмовых не обойтись.. они выехали на зароботки из Неньки..