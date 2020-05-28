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МАУ Коломойского уволит треть сотрудников (обновлено)

МАУ Коломойского уволит треть сотрудников (обновлено)

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) начала процесс увольнения 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с введенными карантинными мерами.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, процесс сокращения персонала в соответствии с законодательством займет около двух месяцев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель – сохранить компанию и ключевой персонал, в частности летный. К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ", – заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

По данным компании, на начало года в МАУ работало 2560 сотрудников. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что сокращение коснется, в первую очередь, административного персонала и бортпроводников.

В компании отметили, что дальнемагистральный флот МАУ также будет сокращен.

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Как сообщалось,ранее МАУ обращалась к правительству с просьбой предоставить предприятию льготный кредит в размере $50 млн под 5-6% для поддержания финансовой стабильности предприятия.

Президент МАУ Евгений Дыхне также заявлял, что обсуждается финподдержка авиакомпании со стороны собственников.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из конечных бенефициаров компании является Игорь Коломойский.

Автор: 

авіація (2231) Коломойський (1772) звільнення (999) МАУ (517) авіасполучення (2487)


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Топ коментарі
+15
и правильно что уволил.. ибо в мау за вислюка были все поголовно.. пусть теперь "поржут" - кормясь зомбоящиком..
МАУ Коломойского уволит треть сотрудников - Цензор.НЕТ 2825
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28.05.2020 16:10
+3
Асфальт класть за 5-6 тысяч, которые не бедность по ВА Зеленскому.
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28.05.2020 17:00
+2
В соседней новости - МИД вроде обещает через месяц-два восстановить авиасообщение. Но Бенинной бабушке деньги нужнее, чем сотрудникам компании...
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28.05.2020 16:09
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Ничего, скоро вас реформирует Саакашивили с Абрамявичусом и будет все ок))))
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28.05.2020 15:22 Відповісти
Все вірно - звільнити декілька мільйонів щоб працевлаштувати на обіцяні "створені" урядом 500 тис. робочих місць
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28.05.2020 16:01 Відповісти
Асфальт класть за 5-6 тысяч, которые не бедность по ВА Зеленскому.
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28.05.2020 17:00 Відповісти
В соседней новости - МИД вроде обещает через месяц-два восстановить авиасообщение. Но Бенинной бабушке деньги нужнее, чем сотрудникам компании...
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28.05.2020 16:09 Відповісти
создай компанию, оплачивай сотрудников без прибыли, а потом будешь умничать..
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29.05.2020 09:14 Відповісти
На йуху вертел я твои предложения. Я с 16ти лет в бизнесе, все прошел - и рекет бандитский и ментовский. И сотрудникам платил, и из "кубышки" доставал, когда ж.. наступала. Посоветуй, грамотный х.р с горы лучше Товарищу Коломойскому, у него тоже кубышка припасена, и не одна. Хороших сотрудников нужно ценить, а дерьмовых - просто не брать на работу
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03.06.2020 19:12 Відповісти
а я так и ценю...
но, мляха муха, не могут быть ВСЕ хорошими сотрудниками..
без дерьмовых не обойтись.. они выехали на зароботки из Неньки..
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04.06.2020 09:05 Відповісти
и правильно что уволил.. ибо в мау за вислюка были все поголовно.. пусть теперь "поржут" - кормясь зомбоящиком..
МАУ Коломойского уволит треть сотрудников - Цензор.НЕТ 2825
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28.05.2020 16:10 Відповісти
Беня решил на жалость надавить?
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28.05.2020 17:11 Відповісти
Ах же он нелюдь такой...
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28.05.2020 23:14 Відповісти
Совпадение???
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29.05.2020 07:51 Відповісти
Эти точно за зедятла голосовали...
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29.05.2020 08:35 Відповісти
Ох уж эти Зе-загы життя !
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29.05.2020 12:13 Відповісти

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