МАУ Коломойского уволит треть сотрудников (обновлено)

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) начала процесс увольнения 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с введенными карантинными мерами.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, процесс сокращения персонала в соответствии с законодательством займет около двух месяцев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель – сохранить компанию и ключевой персонал, в частности летный. К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ", – заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

По данным компании, на начало года в МАУ работало 2560 сотрудников. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что сокращение коснется, в первую очередь, административного персонала и бортпроводников.

В компании отметили, что дальнемагистральный флот МАУ также будет сокращен.

Читайте также: МАУ закрыла продажи на международные рейсы до 1 июля

Как сообщалось,ранее МАУ обращалась к правительству с просьбой предоставить предприятию льготный кредит в размере $50 млн под 5-6% для поддержания финансовой стабильности предприятия.

Президент МАУ Евгений Дыхне также заявлял, что обсуждается финподдержка авиакомпании со стороны собственников.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из конечных бенефициаров компании является Игорь Коломойский.