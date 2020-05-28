Аэропорт "Киев" надеется восстановить 30% пассажиропотока до конца года

Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского в оптимистичном сценарии рассчитывает на восстановление 30% пассажиропотока до конца текущего года.

Об этом заявил руководитель аэропорта Олег Левченко в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы думаем, что если нам удастся выйти на 30% (от докарантинных объемов пассажиропотока) до конца года, это будет очень хорошим показателем", – сказал Левченко.

Он также сообщил, что аэропорт обратился к правительству с просьбой вмешаться в формирование расписания выполнения рейсов Киевского авиаузла так, чтобы обеспечить аэропорту 30% авиапотока, оставив 70% в международном аэропорту "Борисполь".

"Это позволит аэропорту выдержать условия нормальной конкуренции, и даст возможность обоим аэропортам удержать доходную часть. Определенные 30% исходят из того, сколько пассажиров нам нужно, чтобы работать безубыточно", – сообщил Левченко.

По его словам, аэропорт уже начал подготовку к открытию авиасообщения, планирует установить разметку в терминале с напоминанием пассажирам о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.