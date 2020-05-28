Кабмин смягчил условия выделения средств из Фонда регионального развития

Кабинет министров на заседании 27 мая внес изменения в Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию, отменив ряд требований для получения государственных средств.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, решением Кабмина исключаются отдельные условия для получения средств из государственного фонда.

В частности, наличие актуальной градостроительной документации на местном уровне, а также необходимость соответствия объектов и мероприятий оптимальным сетям социальной инфраструктуры и доступности публичных услуг.

Также внесены изменения в отношении критериев распределения субвенции между областями и городом Киевом (при этом остается норма о распределении 80% пропорционально населения в соответствующем регионе)

"При этом субъектами представления предложений по финансированию проектов за счет субвенции на социально-экономическое развитие являются областные и Киевская городская государственные администрации, а также народные депутаты Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в феврале 2020 года Кабмин Алексея Гончарука установил в качестве условий для получения средств из Фонда регионального развития наличие перспективного видения развития общин, генеральных планов населенных пунктов, планов размещения опорных школ, амбулаторий, ЦНАП, проектов оптимизации схем водо- и теплоснабжения. Такое ограничение должно было обеспечить финансирование проектов с учетом их целесообразности и оптимальности.

За счет субвенции могут реализовываться проекты строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта, в том числе по энергоэффективности и энергосбережению, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и др.